Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Ousmane Dembélé, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanan Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane'i tebrik etti.

Kane, dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen törende ödülü kucaklamadan önce, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal ile ödül için çekişmeli bir mücadele vermişti.

Dembélé, "Instagram" hesabından Kane'in Ballon d'Or'u elinde tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı ve üzerine şunları yazdı: "Tebrikler Harry Kane, sonuna kadar hak ettin."

Mbappé ile Dembélé arasındaki ilişki daha önce, Kylian'ın kendisinden seçilmiş oyuncu olarak, doğrudan zirveye ulaşan biri olarak söz etmesinin ardından gerilmişti; bu arada Ousmane'ın ise çalışarak ve emek vererek yolunu açtığını belirtmişti.

Paris Saint-Germain oyuncusu, Mbappé'ye şöyle yanıt verdi: "Her zaman en arka sırada yer aldım ve çok çalıştım. Kariyerim boyunca tek bir kelime bile etmedim, aksine çok çalıştım. Dediğim gibi, hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile geçirdiğim harika bir sezonun karşılığını aldım. Bu yıl ise ne olacağını göreceğiz, baskı altında kalmadan ve sakince."