Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino'ya, Dünya Kupası ile ilgili hakların pazarlanmasına dair tartışmalı projesi nedeniyle maruz kaldığı geniş çaplı eleştirilere rağmen güçlü desteğini dile getirdi.

Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarından bir bölümünün özel sektör yatırımcılarına satılmasıyla ilgili tamamlanmayan bir projenin ardından ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ile tırmanan anlaşmazlıkların gölgesinde kendini büyük bir baskı altında buldu.

Ancak eski Barcelona efsanesi Eto'o, Fransız "L'Equipe" gazetesine yaptığı açıklamalarda, Infantino'nun politikalarında Afrika futbolunun daha fazla gelişme sağlaması için gerçek bir fırsat gördüğünü belirtti.

Eto'o şöyle açıkladı: "Biz zaten futbolu satıyoruz. Futbolu kim finanse ediyor? İletişim ve reklam için alan satın alan şirketler. Peki bu şirketlerin sahibi kim? Avrupa da kulüplerin baskısı altında kendi çıkarlarına bakıyor."

Şunları ekledi: "Biz de kendi çıkarlarımızı korumaya çalıştığımızda neden yargılanıyoruz? Bugün Başkan Infantino, Afrikalılara futbolu geliştirmenin hayalini kurma fırsatı veriyor."

Kamerun Federasyonu Başkanı, Infantino'nun Afrika futbolunun altyapısını geliştirmedeki rolü olarak nitelendirdiği hususa değinerek şöyle açıkladı: "Afrika futbolunun gelişmesine katkıda bulundu. Böylesine çok sayıda federasyon merkezinin inşa edildiğini göremezdiniz."

Afrika federasyonlarının önünde büyük zorluklar

Eto'o, UEFA ile FIFA arasında süregelen anlaşmazlıktan söz ederek, Afrika federasyonlarının gerçekliğinin Avrupalı muadillerinden çok farklı olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "UEFA, FIFA açısından önemli bir federasyon ve futbola çok katkıda bulunuyor, ancak tek ya da en önemli federasyon olarak görülmemeli. Bu, taraflı bir tartışma."

Şunları ekledi: "İnsanlar Afrika'daki federasyon başkanlarının karşı karşıya olduğu zorlukların boyutunu fark etmiyor. Hükümetler olmadan futbol oynayabileceğimizi mi sanıyorsunuz? Yüzde 95, hatta yüzde 100 oranında devlet parasına bağımlı olan federasyonlar var; ki bu devletler de kendi başlarına büyük zorluklarla karşı karşıya."

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"20 milyonumuz olsaydı Mbappe ve Tchouameni bizde olurdu"

Eto'o, Afrika federasyonlarının yaşadığı büyük mali farklara dikkat çekerek, kaynak yetersizliğinin yetenek ve altyapı gelişimine doğrudan yansıdığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Olaylara asla aynı gözle bakamayız. Bütçesi 150 bin euroyu geçmeyen bazı federasyonları gördüğünüzde, bunların büyük ülkeler karşısında nasıl rekabet etmesi bekleniyor?"

Şunları ekledi: "Bazı Afrika federasyon başkanlarının kendi ülkelerinde futbolu nasıl organize edebildiğini kimse sormuyor. Yeteneklerde bir göç yaşandığında ise eleştirileri bize yöneltiyorlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamerun'da yıllık 20 ile 40 milyon dolar arasında bir bütçemiz olsaydı, kesinlikle Mbappe ve Tchouameni gibi oyunculara sahip olurduk. Ve futbolumuzu daha iyi organize ederdik."

Belirtmek gerekir ki Mbappe ve Tchouameni'nin Kamerun kökenleri bulunuyor, ancak ikili Fransa Milli Takımı'nı temsil etmeyi tercih etti.

Eto'o, Afrika kıtasının içinde bulunduğu koşulların, federasyon başkanlarını Avrupa'daki muadilleriyle karşılaştırmayı zorlaştırdığını vurgulayarak şunları ekledi: "Bir Avrupa federasyonu başkanının düşündüğü gibi düşünmemi nasıl istersiniz?"

Şöyle açıkladı: "Evlerinin yakınında bir saha bulunmadığı için, sadece futbolcu olmayı hayal ettiklerinden 20 kilometre yol kat eden gençler var. Paris'te kaç tane saha var?"

Eto'o sözlerini Infantino'nun girişimlerini yeniden savunarak şöyle noktaladı: "Neden biz Afrikalılar, hayal kurmaktan ve ülkelerimizi bu şekilde inşa etmekten kendimizi alıkoymak zorunda olalım? Bu da Başkan Infantino'nun girişimi gibi girişimlerden geçiyor."