Kylian Mbappe, Real Madrid taraftarından hoş olmayan bir sürprizle karşılaştı. Madrid merkezli "Marca" gazetesinin gerçekleştirdiği kamuoyu anketi, 2026 Ballon d'Or ödülüne aday isimler yarışında Lamine Yamal'ın ondan önde olduğunu ortaya koydu.

"Marca", okurlarına ödülü hak eden oyuncuyu belirlemek için üç seçenek sundu: Yamal, Mbappe ya da başka bir oyuncu. Sonuç şimdiye kadar dikkat çekici oldu; Barcelonalı yıldız yüzde 37 oranıyla 15.516 oy alırken, Mbappe yüzde 27 oranıyla 11.455 oyda kaldı. "Başka bir oyuncu" seçeneği ise yüzde 36 oranıyla 14.795 oy topladı.

Böylece Yamal, 10 yüzde puanlık farkla Mbappe'nin önüne geçti. Anketin Madrid merkezli bir taraftar tabanına sahip bir gazete tarafından yapıldığı düşünüldüğünde, bu sonuç daha da çarpıcı görünüyor.

Bu sonuç, iki yıldız arasındaki sözlü rekabetin tam ortasında geldi. Mbappe, kendisini Ballon d'Or'u hak ettiğini gördüğünü açıkça dile getirmişti.

Real Madrid'in yıldızı geçtiğimiz günlerde, bireysel düzeyde olağanüstü bir sezon geçirdikten sonra ödülü kazanma şansına duyduğu güvene işaret ederek şöyle demişti: "Bunun Ballon d'Or'u kazanmak için iyi bir yıl olduğu hissine kapılıyorum."

Buna karşılık Yamal da tavrını açıklamakta tereddüt etmedi ve ödülü kendisinin daha çok hak ettiğini düşündüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Kazandıklarım nedeniyle bu yıl bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

Barcelonalı yıldız, sezon boyunca elde ettiği takım başarıları şeklinde güçlü bir argümana sahipken, Mbappe daha çok bireysel rakamlarına dayanıyor. Bu da iki oyuncu arasındaki karşılaştırmayı, kazanan açıklanmadan önce tartışmaların büyük bölümünü kaplayan bir konu haline getirdi.

Ödül henüz kesinleşmese de "Marca" anketi Mbappe'ye dikkat çekici bir mesaj gönderdi. Katılımcıların yüzde 37'si Yamal'ı seçerken, Fransız yıldıza yalnızca yüzde 27 oy çıktı. Böylece Barcelona ve Real Madrid'in iki yıldızı arasındaki rekabet, karar anı öncesinde daha da alevlendi.

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