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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mbappé'ye Fransa'dan sert eleştiri: "Bencil ve alçakgönüllülükten yoksun", takımlarını kupalara taşıması gerekiyor

Real Madrid
Bayern Münih
B. Lizarazu
K. Mbappe
La Liga
İspanya
Almanya
Fransa

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Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bixente Lizarazu, Real Madrid oyuncusu olan vatandaşı Kylian Mbappe'ye, Ballon d'Or ödül töreni sırasındaki davranışları nedeniyle sert bir eleştiri yöneltti. Lizarazu, Fransız yıldızın kendisini aşırı derecede öne çıkardığını, alçakgönüllülükten ve takım ruhundan yoksun olduğunu belirtti.

Fransa Milli Takımı ile 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Lizarazu, "Téléfoot" televizyon programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Ballon d'Or töreni sırasında tamamen kontrolünü kaybetti. Bu hiç hoşuma gitmedi. Son derece bencil bir tavra büründü, alçakgönüllülükten yoksundu ve tüm dikkatini çevresindekileri görmezden gelerek kendini öne çıkarmaya verdi. Önemli olan tek kişinin kendisi olduğu, sanki diğerleri yokmuş gibi bir izlenim bıraktı."

Lizarazu'nun eleştirileri, Mbappe'nin Ballon d'Or yarışında, ödülü 1055 puanla kazanan Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane'in ardından ikinci sırada yer almasının ardından geldi. Fransız yıldız 1027 puan toplarken, Barcelona oyuncusu İspanyol Lamine Yamal 881 puanla üçüncü oldu.

1997 ile 2006 yılları arasında Alman kulübünün formasını giyen ve ekiple Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 6 lig ve 5 yerel kupa şampiyonluğu elde eden eski Bayern Münih savunmacısı, Mbappe'nin gol istatistikleriyle yetinmek yerine dikkatini yeniden takım oyununa vermesi gerektiğini düşünüyor.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi Fransa Milli Takımı'na dönüp takım ruhunu benimsemesi gerekiyor, çünkü Fransa'yı zaferlere taşıyan bu kolektif değerlerdir. Son dönemde kulüplerini ve takımlarını galibiyete taşıyamadığı dönemler yaşadı. Çok gol attığı doğru, ancak asıl önemli olan takımını galibiyete taşımasıdır; en önemli şey budur."

Öte yandan Mbappe, pazar günü İspanya Ligi maçında Real Madrid'in Racing Santander'i 3-0 yendiği karşılaşmada bir gol kaydetti. Golü kutlarken parmağını televizyon kamerasına doğrultması dikkat çekti; bu hareket, Ballon d'Or yarışını kaybetmesinin ardından, bir numara olduğu yönünde bir mesaj olarak yorumlandı.

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