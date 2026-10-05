Lamine Yamal ve Erling Haaland, dünyanın en pahalı futbolcuları listesinin zirvesindeki yerlerini korumaya devam ediyor; Barcelona'nın yıldızı ve Manchester City'nin forveti, 220 milyon euroluk piyasa değerini sürdürüyor.

Sport gazetesi, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin 200 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

"Transfermarkt" sitesi, bugün pazartesi günü oyuncuların piyasa değerlerine ilişkin yeni bir güncelleme yaptı; ancak dünyanın en pahalı 3 oyuncusunun değerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.

Lamine Yamal, Barcelona ile çıktığı 8 maçta 8 gol atıp 6 asist yaparken, İspanya Milli Takımı ile oynadığı 3 maçta da 4 gol ve 1 asistlik katkıyla bu sezona son derece güçlü başlangıcını sürdürüyor.

Yamal'ın bu üstünlüğü, Manchester City ile şu ana kadar 7 maçta 7 gol atan Haaland'ın yanı sıra sıralamanın zirvesinde kalmayı hak ettiğini teyit ediyor.

Birkaç ay önce Yamal ve Haaland, piyasa değerleri 200 milyon euro barajını aşan futbol tarihindeki ilk oyuncular olarak tarihe geçmişti.

Dördüncü sırada Michael Olise'nin değeri 170 milyon eurodan 180 milyon euroya yükselerek, 160 milyon euro değerindeki Jude Bellingham ve 150 milyon euro değerindeki Pedri ile arasındaki farkı biraz açtı.

Altıncı sırada yer alan Pedri, piyasa değeri bakımından Barcelona'nın en pahalı ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

João Neves, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha ise her biri 140 milyon euroluk değerle yedinci sırayı paylaşıyor.

Vinícius Júnior'un piyasa değeri ise 10 milyon euro düşerek 140 milyondan 130 milyona geriledi; ancak dünyanın en pahalı futbolcuları listesinde onuncu sıradaki yerini koruyor.