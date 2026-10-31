Tüm gözler, İspanya Ligi'nin on birinci haftası kapsamında bugün Barcelona ile Deportivo Alavés'i ağırlayacak olan Spotify Camp Nou'ya çevrildi. Dikkat çekici birçok istatistiğe sahne olan bu maçta öne çıkanlar; Lamine Yamal ve Raphinha'nın parlak formu ile konuk takımın en önemli silahlarından birinin Blaugrana karşısında yaşadığı gol kompleksi.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağı, maç öncesinde bir dizi çarpıcı sayı ve bilgi paylaştı. İşte ayrıntılar:

- Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İspanya Ligi'nde çıktığı 111 maçta 38 gol kaydetti. 21. yüzyılda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 yaşını doldurmadan kaydedilen gol sayısında onu yalnızca 79 maçta 41 gol atan Kylian Mbappé geçiyor.

- Barcelona'nın yıldızı Raphinha, 13 golle bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginin gol kralı listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu rakama yalnızca dokuz maçta ulaşarak, geçen sezon İspanya Ligi'nde 22 maçta 13 gol atarak elde ettiği gol sayısına denk geldi.

- Deportivo Alavés'in teknik direktörü Quique Sánchez Flores, İspanya Ligi'nde Barcelona ile oynadığı önceki yedi ziyaretinde hiçbir galibiyet alamadı; iki beraberliğe karşılık beş yenilgi yaşadı. Ayrıca son dört karşılaşmayı kaybetti ve çalıştırdığı takımlar bu maçların dördünde fileleri havalandırmayı başaramadı.

- Deportivo Alavés'in forveti ve bu sezon beş golle takımın İspanya Ligi'ndeki gol kralı olan Lucas Boyé, Barcelona karşısında gol kompleksi yaşıyor; Katalan takımına karşı çıktığı sekiz maçta gol kaydedemedi. Arjantinli forvet bu konuda yalnızca Celta Vigo ve Sevilla karşısında daha kötü bir sicile sahip; İspanya Birinci Ligi'nde bu iki takımın her birine karşı oynadığı on maçta fileleri havalandıramadı.