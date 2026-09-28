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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mbappé ya da Yamal değil: Real Madrid'in eski kalecisi Ballon d'Or'a en yakın ismi açıkladı

Ballon d'Or
L. Yamal
K. Mbappe
F. Ruiz
H. Kane
İspanya
Fransa
İngiltere

Ödülü kim kazanacak?

Birkaç hafta içinde Londra'da sahibini bulacak olan 2026 Ballon d'Or ödülünü kimin kazanacağına dair tahminler devam ediyor. Tahminlerin büyük bölümü Lamine Yamal ve Kylian Mbappe üzerinde yoğunlaşırken, Rodri, Harry Kane ve Fabian Ruiz gibi parlak isimler de ödül için yarışıyor.

Valencia ve Real Madrid'in eski kalecisi, günümüzde ise yorumcu ve analist olan Santi Cañizares, son bahsedilen oyuncular ve Ballon d'Or'un akıbetine ilişkin tahminleri hakkındaki görüşünü paylaştı. 

Cañizares, "Cadena COPE" radyosundaki "El Partidazo" programında, Bayern Münih'in İngiliz forveti ile Paris Saint-Germain'in İspanyol orta saha oyuncusundan söz etti.

Şöyle konuştu: "Oy vereceğim isme sadık kalacağım ve bana göre Lamine'den ve Mbappe'den önce daha iyi iki aday var: Harry Kane ve Fabian. Bunun nedeni de bu sezon ortaya koydukları."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bana göre onların yaptığı daha zor."

Belirtmek gerekir ki her iki oyuncu da geniş bir popülariteye sahip. Real Betis'in eski oyuncusuna gelince, mevcut teknik direktörü Luis Enrique, ödülü ona vereceğini belirtmişti.

İspanyol teknik direktör geçtiğimiz ağustos ortasında şöyle demişti: "Dünya Kupası'nı, iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı."



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