Real Madridli oyuncular milli ara boyunca bile rahat yüzü görmedi. Mbappe'nin yasaklanan bisikletinden Huijsen'in tartışma yaratan arabasına kadar, sosyal medya hesaplarının bir sorun kaynağına dönüştüğü görülüyor.

Real Madrid'in genç oyuncusu Dean Huijsen, takım arkadaşı Thiago Pitarch'ın ikisinin bir araba içinde birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından geniş çaplı bir tartışma başlattı. "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, bu kare taraftarların gözünden kaçmadı.

Sorumsuz bir kare

Sorun fotoğrafın kendisinde değil, ayrıntılarındaydı. Genç stoper, bir elini direksiyonda tutarken gözleri cep telefonuna odaklanmış halde görünüyor; bu da güvenli sürüş kurallarıyla bağdaşmayan tehlikeli bir davranış.

Fotoğrafın çekildiği anda aracın durup durmadığı ya da hareket halinde olup olmadığı tam olarak net olmasa da, bu durum sosyal medyayı büyük bir eleştiri dalgasının sarmasına engel olmadı. Takipçiler oyuncuyu sorumsuzluk ve umursamazlıkla suçladı.









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Mbappe'nin Mourinho'ya meydan okumasının ardından

Bu olay, Kylian Mbappe'nin bisiklet sürerken çektiği bir videoyu paylaşarak tartışma yaratmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularının saha dışında güvenliklerini korumak ve sakatlıklardan kaçınmak için verdiği katı talimatlar kapsamında bunu kısa süre önce yasaklamıştı.

Mbappe'nin bisikletiyle Huijsen'in telefonu arasında Real Madrid, kendisini genç oyuncularının disiplinini mercek altına alan bir dizi bireysel davranışla karşı karşıya buluyor; üstelik kulübün en yüksek düzeyde konsantrasyon ve profesyonelliği korumaya çalıştığı bir dönemde.







