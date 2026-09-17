Efsane Lionel Messi'nin zamanla sınır tanımadığını doğrulayan yeni bir tanıklıkta, yol arkadaşı Rodrigo De Paul, Ballon d'Or tartışmasını kapatmak için sahneye çıktı ve "Pire"nin bu ödülü dokuzuncu kez kazanmasının kesin ve tartışmasız olduğunu savundu.

Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı orta saha oyuncusu, kaptanının son Dünya Kupası'nda sergilediği performansın, 39 yaşında olmasına rağmen onu her türlü karşılaştırmanın üstüne çıkardığı görüşünde.

Messi, her açıdan olağanüstü bir turnuva sergiledi; 8 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak Arjantin Milli Takımı'nın finale ulaşmasının şifresi oldu ve Tango'yu yeni bir hayale taşıdı.

Messi'nin bu parlak performansı, perşembe günü Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasının ardından efsanevi kariyerinde 49. kupasını kaldırmasıyla yeni bir tarihi başarıya taçlandı.

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Adaylık yarışı son dönemde Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé ve Barcelona'nın yeteneği Lamine Yamal arasında geçiyor, ancak De Paul tüm bunları göz ardı ederek yol arkadaşını aday gösterdi.

Ballon d'Or'u kimin kazanacağı sorulduğunda De Paul kararlı bir şekilde yanıt vermekte tereddüt etmedi: "Bana göre bu konuda tartışmaya yer yok, daha önce hiç kimse Dünya Kupası'nda böyle bir başarıya ulaşmadı. Ve Leo bunu 39 yaşındayken yaptı!"

Arjantin'in orta saha yıldızı şunları ekledi: "Farklı dönemlerin en güçlü oyuncularıyla rekabet etti ve Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu oldu. Bu konuda hiçbir şüpheye yer yok."

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Böylece Messi, prestijli Ballon d'Or ödülünün kazananının önümüzdeki 26 Ekim'de açıklanacağı gün yeniden tarih yazmaya hazırlanıyor olabilir; zira bitmek bilmeyen kariyerinde bu ödülü dokuzuncu kez kazanmayı hedefliyor.