Ballon d'Or'u kazanmak için bir medya kampanyası yürüten Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın aksine, Paris Saint-Germain oyuncusu Ousmane Dembele kolektif bir yaklaşım benimsiyor ve ikisinden çok daha sakin.

Dembele, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'nın 2026 Ballon d'Or adaylığını desteklemekten çekinmedi. Geçen yılın ödül sahibinden gelen bu davranış oldukça asil bir tutum.

Mbappe, Yamal, Dembele ve Kvaratskhelia'dan oluşan dörtlü, önümüzdeki 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan törende Ballon d'Or'u kazanmak için aday gösterilen 30 kişilik listede yer alıyor.

Dembele ise geçen yıl kazandığı Ballon d'Or ödülünün anılarını, ödülü kaldırdığı bazı fotoğrafları "Instagram" hesabında paylaşarak yeniden canlandırdı.

Fransız yıldız şu sözlerle yorumda bulundu: "22 Eylül 2025 - sonsuza dek. Bazı anılar hiç eskimez. Bir yıl sonra... gurur kalıyor ve anı ölümsüz. Ve tarih yazılmaya devam ediyor. Bir yıl sonra... ismin futbol tarihine sonsuza dek kazınmış olduğunu görmenin gururu."

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