Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or ödülüne uzanması, yalnızca sahadaki rakamların ve başarıların bir zaferi olmakla kalmadı; aynı zamanda rakipleri Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın ödül yarışındaki medya açıklamalarının rolüyle ilgili bir başka soruyu da gündeme getirdi.

Bu durum, iki yıldızın da kendilerinin kazanmayı hak ettiğini vurgulamak için güçlü açıklamalar yaptığı bir dönemde ortaya çıktı; üstelik tam da gazeteciler dünyanın en iyisini seçmek için oy kullanırken.

Mbappé'nin gazetecilere baskısı

Real Madrid'in yıldızı Mbappé, geçtiğimiz eylül ayında Fransız L'Équipe gazetesine verdiği röportajda ödülü hak ettiğine olan güvenini dile getirdi; onu kazanma şansı olduğunu düşündüğünü ve bunun kısa vadeli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Ardından daha da ileri giderek şöyle dedi: "Hiçbir oyuncunun benden daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum."

Mbappé ayrıca Ballon d'Or'un bireysel bir ödül olduğunu vurguladı; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo dönemini örnek göstererek ödülün sıradan oyunculara değil, olağanüstü seviyeler ortaya koyanlara verildiğini belirtti. Hatta kazananı seçmesi istenseydi kendisine oy vereceğini ifade etti.

Mbappé kazanma hırsını dile getirmekle yetinmedi, aynı zamanda gol rakamlarına dayanarak kendisini ödüle en layık isim olarak sundu; zira değerlendirmeye konu olan sezonda Real Madrid ile 44 resmi maçta 42 gol kaydetti; ayrıca gol kralı olduğu Dünya Kupası'nda 10 golle listenin başında yer alarak parladı.

Bu rakamların gücüne rağmen Fransız yıldız, aynı sezonda kulübü ya da ülkesinin milli takımıyla büyük kupalar kazanamadı; bu da başta Kane olmak üzere rakiplerine takım başarıları kriterinde avantaj sağladı.

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Yamal açık tartışmaya dahil oluyor

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise kazananı belirleme kriterleri konusunda Mbappé ile açık bir tartışmaya girdi; kulübü ve İspanya Milli Takımı ile seçkin bir sezon geçirdiğini ve ödül için yarışmaya hak kazandıracak niteliklere sahip olduğunu vurguladı. Ancak kazananın kimliğini belirlemede gollerin değerine ilişkin açıklamalarıyla daha büyük bir tartışma başlattı.

Yamal, Movistar Plus'a verdiği röportajda Ballon d'Or'un dünyanın en iyi oyuncusuna verilmesi gerektiğini, 80 gol atan bir oyuncuya değil, dediğini belirtti; bu sayıda gol atmanın gol kralı ödülünü hak ettiğini, Ballon d'Or'un ise farklı bir onurlandırma olduğunu açıkladı. Ardından birçok kişinin bu ikisi arasındaki farkı anlamadığını ekledi.

Yamal'ın açıklamaları, geçen sezon bireysel düzeyde olağanüstü biçimde parlayan Mbappé'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Yamal, eylül ayında yaptığı önceki açıklamalarda oylarını almak için gazetecilere yalvarmaya ihtiyacı olmadığını vurgulamış, Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile muazzam bir iş ortaya koyduğunu ve ödülü kazanırsa takım arkadaşlarına teşekkür edeceğini belirtmişti.

Ancak çok sayıda gol atan bir oyuncunun Ballon d'Or'u hak etmediğine dair sonraki açıklamaları, tartışmaya farklı bir yön verdi; zira bunlar, Mbappé ve Kane'in sahip olduğu en önemli silahlardan birinin önemini küçümsüyor gibi göründü.

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Ölümcül zamanlama

Bu açıklamalar, zamanlaması dikkate alındığında özel bir önem kazanıyor; çünkü FIFA sıralamasında en üst sıralarda yer alan ülkeleri temsil eden 100 spor gazetecisinden oluşan jürinin oy kullanma döneminde yapıldı. Oylama 28 Eylül'de kapanacaktı ve her gazeteci on oyuncu seçip onları tercih sırasına göre dizecekti.

Böylece Mbappé ve Yamal'ın açıklamaları, ödüle dair geçici görüşlerden ibaret olmadı; tam da oy verenlerin adaylara ilişkin tutumlarını fiilen belirledikleri bir sırada geldi.

Buradan hareketle, bu medya kampanyasının sahipleri açısından ters tepmiş olabileceği ihtimali de öne sürülebilir; zira bazı gazeteciler, kazanmayı hak ettiklerinin tekrar tekrar vurgulanmasını, performansın sahada kendini anlatmasına izin vermek yerine kararlarını etkileme ya da üzerlerinde baskı kurma girişimi olarak algılamış olabilir.

İki yıldızın açıklamalarının belirli oyları değiştirdiğini kanıtlayan bir delil bulunmuyor; ancak her birinin kullandığı üslup, özellikle son derece çekişmeli bir yarışta, bazı oy verenlerin adaylara dair oluşturduğu imajı etkilemiş olabilir.

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Kane oyunu anladı mı?

Buna karşılık Kane'in açıklamaları çok daha dengeli bir nitelik taşıdı; rakipleriyle doğrudan bir tartışmaya girmekten kaçındı ve kendi performansından, takım arkadaşlarından, Bayern Münih ile İngiltere Milli Takımı'nın elde ettiği başarılardan söz etmeye odaklandı.

İngiliz forvet, İspanyol "Marca" gazetesine yaptığı açıklamada kendisi hakkında fazla konuşmayı sevmediğini söyledi; ardından geçen sezonu hem bireysel hem de takımsal düzeyde kariyerinin en iyisi olarak niteledi ve sezon boyunca 73 gol atmanın kendini anlattığını vurgulayarak takım arkadaşlarına ve bu rakama ulaşmasına yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Kane ayrıca, olağanüstü sezonlar geçiren bir grup oyuncu arasında seçim yapmanın zorluğunu kabul ederek rekabete açık bir saygı gösterdi; kararın gazetecilere ait olduğunu ve adayları değerlendirme biçimlerini kontrol edemeyeceğini vurguladı.

Kendisini tek seçenek olarak sunmak yerine, diğer rakiplerin de kazanmak için güçlü gerekçelere sahip olduğunu kabul etti; bu söylem, onu başarılarından emin ancak görüşünü oy sahiplerine dayatmaya çalışmayan bir oyuncu olarak gösteren imajını güçlendirmiş olabilir.

Rakamlar kendini anlatıyor

Rakamlar düzeyinde Kane, göz ardı edilmesi zor güçlü bir gerekçeye sahipti; 2025-2026 sezonunda Bayern Münih ile çeşitli kulüp müsabakalarında 61 gol kaydederken, Mbappé Real Madrid ile 42, Yamal ise Barcelona ile 24 gol attı.

İngiltere Milli Takımı ile attığı goller eklenince İngiliz forvetin toplamı 73 gole yükseldi; ayrıca 65 maçta sekiz asist yaptı, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Bayern'in Almanya Ligi, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

Bu rakamlar yalnızca yüksek bir gol hasadı değildi; aynı zamanda, belirleyici ve etkileyici bireysel performansı ön planda tutan, ardından takımsal performans ve kupaları, sonra da davranış ve centilmenlik ruhunu değerlendirmeye alan ödülün resmi kriterleriyle de örtüşüyordu.

Böylece Kane, bireysel üstünlüğü takım başarılarıyla birleştirdi; Mbappé ise dosyasını destekleyecek büyük kupalardan yoksundu ve Yamal'ın gol hasadı, Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile elde ettiği kupalara ve gol katkılarına rağmen İngiliz forvetin rakamlarına yaklaşamadı.

Sonuç olarak, Mbappé ve Yamal'ın açıklamalarının Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasına doğrudan katkı sağladığı kesin olarak söylenemez; ancak ona ödülü kazanma yarışında dolaylı bir avantaj sağlamış olmaları mümkündür.