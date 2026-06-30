Mbappé ve Olise gibi yıldız oyuncularının önderliğinde, coşkulu Fransa, İsveç’i ezici bir üstünlükle mağlup etti

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda sorunsuz bir şekilde son 16 turuna yükseldi. 32'li turda Les Bleus, İsveç'i 3-0 mağlup etti. Kylian Mbappé iki gol atarken, Bradley Barcola da 2-0'ı kaydetti. Özellikle iki asist yapan Michael Olise, İsveç savunması için durdurulamazdı. Fransa, sekizinci finalde Paraguay ile karşılaşacak. Bu maçın galibi, çeyrek finalde Fas veya Kanada ile karşılaşacak.

Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, sol bek pozisyonunda Theo Hernández yerine Lucas Digne’yi tercih ederken, orta sahada Manu Koné’nin yerine Adrien Rabiot’yu sahaya sürdü. Şu ana kadar Dünya Kupası’nda pek de şanslı bir performans sergileyemeyen Desiré Doué, Barcola’nın yerine yedek kulübesinde yer aldı.

İsveç'te ise teknik direktör Graham Potter, 3-4-2-1 dizilişini tercih etti; ancak Fransızlar topu elinde tutarken bu diziliş daha çok 5-2-2-1'e benziyordu. Alexander Isak, Anthony Elanga ve Viktor Gyökeres, Fransız savunmasını zorlamaya çalıştı. Maçın ilk dakikalarında bu oldukça iyi sonuç verdi; Isak’ın Mike Maignan’ın kollarına giden bir şutu vardı.

Maçın başlangıcı, savunmada kompakt bir yapı sergileyen ve – örneğin Hollanda milli takımı aksine – savunma istikrarını oyun kurmayla gerçekten birleştirmeyi başaran İsveç için umut vericiydi. Bununla birlikte Fransa, yavaş ama emin adımlarla ceza sahasına doğru ilerledi; ancak ilk yirmi dakikada bu ilerleyiş, Lucas Digne, Mbappé ve Barcola’nın uzak mesafeden attığı şutlardan öteye pek bir sonuç vermedi. Jacob Zetterström iki kez kurtarış yaptı ve Barcola’nın şutunda müdahale etmek zorunda kalmadı.

Mbappé, hemen ardından yine de açılış golünü atacak gibi görünüyordu. Fransızların yıldız oyuncusu, İsveç savunmasının arkasından kaçarak güzel bir vuruş yaptı, ancak çok az farkla ofsaytta olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle VAR hakemi Dennis Higler, hakem Danny Makkelie’yi düzeltmek zorunda kalmadı. Su molasının hemen ardından Fransa, maçtaki en büyük fırsatını yakaladı. Jules Koundé, ikinci direkte tamamen boşta kalan Mbappé’yi buldu; Mbappé ise topu direğe çarptırdı.

İsveç savunması giderek daha fazla çatlaklar göstermeye başladı; Fransa’nın olağanüstü hücum gücü göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değildi. Olise, yaklaşık on beş metre mesafeden muhteşem bir ters vuruşla kendini gösterdi ve tıpkı biraz önce Mbappé gibi direğe çarptı. Ousmane Dembélé’nin ribaundu ise yarım metreden az bir farkla dışarıya çıktı.

İlk yarı bitmeden hemen önce açılış golü geldi. Olise, köşe vuruşunu Dembélé’ye kısa pas olarak attı; Dembélé, Mbappé’nin koşusunu doğru değerlendirip topu ona güzelce aktardı. Mbappé, Gyökeres’i sanki orada yokmuş gibi geçtikten sonra topu uzak köşeye gönderdi: 1-0. Buna rağmen İsveç, kısa süre sonra hızlı bir şekilde beraberliği yakalama şansı yakaladı, ancak Elliot Stroud, gol pozisyonunda topu üstten dışarı attı.

İkinci yarı yedi dakikaya girilmişti ki maçın kaderi belli oldu. Olise, ceza sahası çevresinde çok fazla boşluk buldu ve eski FC Twente savunmacısı Gustaf Lagerbielke’nin bacaklarının arasından geçirdiği bir pasla Barcola’yı pozisyona soktu. Barcola, geniş bir boşluk buldu ve çaresiz kalan Zetterström’ün arkasından topu sert ve yüksek bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

Takımlar arasındaki büyük kalite farkı nedeniyle maçta artık gerilimden söz edilemezdi. Fransa maçı domine etti, rahat oynadı ve Olise sayesinde birkaç kez 3-0'a yaklaşsa da, Bayern Münih'in muhteşem bir performans sergileyen yıldız forveti, defalarca Zetterström'ün güçlü kurtarışlarına takıldı. Maçın bitimine çeyrek saat kala gol nihayet geldi. Olise, Mbappé’ye muhteşem bir pas attı ve Mbappé soğukkanlılıkla golü tamamladı: 3-0.

Böylece Mbappé, Messi gibi bu Dünya Kupası’nda altı gole ulaştı. Arjantinli oyuncu, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular sıralamasında Fransız oyuncudan bir gol önde. Maçın son dakikalarında Fransa daha fazla gol atabilirdi, ancak İsveç bu acıyı yaşamadı. Böylece Fransa, penaltı atışları sonucunda Almanya’yı eleyerek sürpriz bir galibiyet alan Paraguay karşısında yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.