Mbappe ve Olise dehşeti! Türkiye kalecisi Berke Ozer, Fransa'nın dünya çapındaki ikilisiyle karşı karşıya gelmenin imkânsız bir görev olduğunu kabul etti

Türkiye kalecisi Berke Ozer, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacakları maç öncesinde Kylian Mbappe ve Michael Olise'nin oluşturduğu büyük tehdidi kabul etti. Fransa, İtalya karşısındaki yenilginin ardından toparlanmaya çalışırken Türkiye, Bordeaux'da dirençli bir savunma anlayışıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

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Bordeaux'da Fransa için kritik sınav

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletini almak için Türkiye karşısında belirleyici bir galibiyete ihtiyaç duyduğu maçta, pazar gecesi Bordeaux'daki Matmut Atlantique'te taraftarının önüne çıkacak. Zinedine Zidane'ın takımı, perşembe günü Milano'da İtalya karşısında erken öne geçmesine rağmen 3-1 kaybederek onun yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Bu yenilginin ardından Fransa, İtalya ile aynı puanda kaldı ve Belçika'nın yalnızca bir puan önünde yer aldı. Böylece kolay geçecek gibi görünen eleme süreci, son maç gününde gergin bir mücadeleye dönüştü.

Ozer, Mbappe ve Olise'nin dünya çapındaki tehdidine dikkat çekti

Fransa'nın Bordeaux'daki rakibi, Belçika'ya 2-1 kaybederek B Ligi'ne düşmesi kesinleşen Türkiye olacak. Ancak yeni teknik direktör Sergen Yalcin'ın takımı, Fransa'nın planlarını bozmak istiyor. Türkiye kalecisi Berke Ozer, Fransa'nın yıldızlarla dolu hücumunu durdurmaya çalışırken savunmasını bekleyen zorluğun farkında.

Ozer, maç öncesinde "[Kylian] Mbappe ve [Michael] Olise dünyanın en iyi oyuncuları arasında" dedi.

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"Biz de kendimize inanıyoruz ve onları durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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Yalcin, Fransa'yı durdurmak için savunmada değişikliğe hazırlanıyor

Türkiye, Belçika karşısında Arda Guler'in muhteşem frikik golü de dahil olmak üzere umut veren anlar yaşadı. Ancak teknik direktör Yalcin, takımına pahalıya mal olan savunma hatalarından yakındı. İzmir'de basit goller yedikten sonra savunmayı sağlamlaştırmak isteyen Yalcin, Fransa karşısında daha temkinli bir oyun benimseyeceklerini doğruladı.

Yalcin, "Fransa maçında Belçika maçına kıyasla biraz farklı bir düzenle sahaya çıkacağız. Biraz daha savunma ağırlıklı oynayacağız" dedi.

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"Oyuncuların pozisyonları da değişecek. Rakibinize bağlı olarak bu tür değişiklikler çok normal."

Fransa çeyrek final biletini almak istiyor

San Siro'daki yenilginin ardından baskı bir anda artsa da Zidane, takımının toparlanıp çeyrek finale kalabileceğine son derece güveniyor. Hücuma Mbappe ve Olise'nin liderlik etmesi beklenirken Fransa, kendi sahasında kaderini belirleme şansına sahip.

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Bordeaux'da disiplinli bir performans, Fransa'ya mart ayındaki çeyrek finallerde yer almayı garanti edecek ve Uluslar Ligi yolculuğunu planlandığı gibi sürdürecek.