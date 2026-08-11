Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlık dönemi kapsamında yarın çarşamba günü oynanacak Deportivo La Coruna maçı için takımının kadrosunu açıkladı.
Mourinho'nun tercihlerinde şu isimler yer almadı: Thibaut Courtois - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Aurelien Tchouameni - Thiago Pitarch - Jude Bellingham - Rodrygo Goes - Yan Diomande - Kylian Mbappe.
Real Madrid'in Deportivo La Coruna maçı kadrosu şöyle:
Kaleciler: Lunin - Sergio Mestre.
Savunma: Huijsen - Trent - Carreras - Rüdiger - Dumfries - Juan Martinez - Mario Rivas - Lamine.
Orta saha: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Bernardo Silva - Sistero - Lacosta - Alexis Seria.
Hücum: Vinicius Junior - Endrick - Espi - Brahim Diaz - Yanez.