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imago-sport-1080810350.jpgBranislav Racko

Çeviri:

Mbappe ve Diomande, Real Madrid'in Deportivo La Coruña karşısında eksikleri arasında yer alıyor

J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Deportivo de A Coruna
La Liga
Portekiz
Côte d’Ivoire
İngiltere
Fransa
Brezilya
İspanya

YENİ PROVA

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlık dönemi kapsamında yarın çarşamba günü oynanacak Deportivo La Coruna maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde şu isimler yer almadı: Thibaut Courtois - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Aurelien Tchouameni - Thiago Pitarch - Jude Bellingham - Rodrygo Goes - Yan Diomande - Kylian Mbappe.

Real Madrid'in Deportivo La Coruna maçı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Lunin - Sergio Mestre.

Savunma: Huijsen - Trent - Carreras - Rüdiger - Dumfries - Juan Martinez - Mario Rivas - Lamine.

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Deportivo de A Coruna
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Real Madrid
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Orta saha: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Bernardo Silva - Sistero - Lacosta - Alexis Seria.

Hücum: Vinicius Junior - Endrick - Espi - Brahim Diaz - Yanez.

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