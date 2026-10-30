Çin ile Kylian Mbappe arasındaki meselenin ne kadar akıl dışı bir hâl aldığını anlamak için, son dönemde iyice çığırından çıkan bu tepki zincirini başlatan olaya bir kez daha bakalım. Mbappe, bir podcast kaydı başlamadan önce makyaj odasında sosyal medyada sıkça sorulan birkaç soruyu yanıtladı. Bunlardan biri de şuydu: Yüzünün kullanıldığı hangi meme'e en çok güldün?

Burada bilinmesi gereken şu: Mbappe sadece harika bir forvet değil, aynı zamanda yürüyen bir meme. AS Monaco'daki kariyerinin başından beri internet dünyası onun görünüşüyle ve bazı davranışlarıyla eğleniyor.

Teenage Mutant Ninja Turtles'taki Donatello'ya benzediği iddiasıyla Mbappe'nin başı Ninja Kaplumbağalar karakterlerinin üzerine yerleştirildi. Kollarını kavuşturarak yaptığı gol sevinci ise en sıradan işler bile başarıyla tamamlandığında paylaşılıyor: Çöpü çıkardın mı? Mbappe'nin kolları kavuşturduğu o poz! Mbappe'nin sözde şeytani gülüşüyle ilgili memeler de var, ölümcül olduğu düşünülen bakışını gösterenler de.

Bir de Mbappe-diktatör memeleri var.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Bunlar, Mbappe'nin sahada zaman zaman biraz fazla otoriter davrandığı ve takım arkadaşlarına gereğinden çok emir verdiği düşüncesine dayanıyor. Mbappe bu memelerle büyüdü, onları biliyor ve daha önce de pek çok kez kamuoyu önünde onlara kendisi de güldü.

Dolayısıyla kendisine, üstelik daha Mart 2026'da, yüzünün kullanıldığı hangi meme'e en çok güldüğü sorulduğunda gülerek şöyle yanıt verdi: "Çok var. En çok güldüğüm, yüzümün sanırım Çinli bir diktatörün vücuduna yerleştirildiği video. Arkadaşlarımla PlayStation oynarken bunu sık sık kullanıyorum."

Kylian Mbappe, kendisine güldüğü için hedef alındı

Yani Mbappe ve İspanya La Liga'sı, Mbappe'nin altı ay önce Çinli bir diktatöre diktatör demesi yüzünden Çin yönetimi tarafından hedef alınmadı. Gerçi bu bile başlı başına yeterince kötü olurdu. Mbappe, kendisine güldüğü için orta ölçekli bir diplomatik krize yol açtı. Bütün bu yaşananları daha da üzücü ve ifşa edici kılan da bu.

Mbappe ve Real Madrid şimdi yıldız oyuncunun "düşüncesizce ifadeleri" nedeniyle Çin halkından özür diliyorsa, insan ister istemez şunu soruyor: Tam olarak ne için? Mbappe'yi kamuoyu önünde azarlayan ve Çinli reklam ortaklarının önünde eğilen İspanya ligi başkanı Javier Tebas'ın da biraz daha akla ve omurgaya sahip olmasını ilk kez dilemiyoruz.

Mbappe meselesi, otoriter rejimlerin ironiye ve eleştiri olarak algıladıkları sözlere yaklaşımından çok, ilk bakışta düşünülebileceğinden daha az şey söylüyor. Çin'in Mbappe'nin sözlerine tepkisi, Çin standartlarına göre bile tamamen aşırı olabilir. Ancak buna gerçekten şaşıran biri, muhtemelen Çin'deki internet sansürünün çocukları korumak için uygulandığına da inanıyordur.

Mbappe meselesi, tepki kültürü üzerine bir ders niteliğinde

Mbappe meselesi, giderek yayılan tepki kültürü üzerine daha çok bir ders niteliğinde. Artık bugün tam olarak neye tepki gösterdiğimizin önemi yok. Yeter ki biri açıklama yapmak zorunda kalsın, yeter ki biri özür dilesin, yeter ki biz tepki göstermiş olalım.

Bu olayda Mbappe 6,5 milyon avro değerindeki reklam anlaşmalarını kaybetti ve İspanya ligi 400 milyon avroya varan bir kayıpla karşı karşıya. Öte yandan Çin yönetimi, halkına topluca ağır biçimde aşağılandıkları mesajını veriyor. Elbette başka bir bağlam sunmadan; çünkü büyük lider Mao Zedong hakkında yapılan şakalar, sözde şaka bile olsalar, tabu. Oysa söz konusu futbolcu, gerçekte yalnızca kendi aleyhine yapılmış kötü bir şakaya gülmüştü.

Yanlış kişilerle ortaklık kurmanın sonucu herhâlde bu

Mbappe'nin bunun için özür dilemek zorunda kalması gülünç. Real'in ve özellikle Tebas'ın buna katılması ise utanç verici. Bu tepkiyi aslında neyin tetiklediğini ve giderek öfkelenen karşı tarafın belki nasıl yatıştırılabileceğini düşünmek yerine otoriter bir rejimin önünde eğiliyorlar.

Ama yanlış kişilerle sürekli ortaklık kurmanın sonucu herhâlde bu. Otoriter rejimlerle iş yapan ve onların amaçlarına durmadan hizmet edenler bunun bedelini öder. Futbolda da siyasette de durum farklı değil.

Bu, Bayern Münih gibi kulüpler için de bir uyarı olmalı. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, taraftar protestolarının ardından Katar'la ortaklığının ve daha sonra Ruanda sponsorluğunun sona ermesine izin vermiş olabilir. Ancak yöneticiler, protestoların neden düzenlendiğini gerçekten anlamış gibi görünmüyordu.

Bu tür ortaklıklardan gelen parayı memnuniyetle kabul edenler, bir noktadan sonra meselenin yalnızca sponsorlukla sınırlı kalmayacağını bilmelidir. Hangi görüntülerin yayımlanabileceği ve hangi sözlerin söylenemeyeceği de gündeme gelecektir.

Cancel Culture kavramı burada, özellikle sağdaki sığ düşünceliler tarafından, basmakalıp çıkışlarına bir kez daha itiraz edildiğinde sık sık kullanılıyor. Oysa burada Cancel Culture'ın gerçekte ne anlama gelebileceğini görüyoruz: Real Madrid ve La Liga, en önemli oyuncularını yalnız bırakıyor ve otoriter bir rejimin baskısına boyun eğiyor.

Çin propagandasına destekçilik

Üstelik bu ilk kez olmuyor. Real, Ağustos 2026'da Nepal ve Tibet'teki yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenler için yas tuttuğu bir sosyal medya paylaşımını da herhangi bir açıklama yapmadan silmişti. Tekrar edelim: Bir doğal afetin ardından insanların çektiği acılara dikkat çeken bir paylaşım.

Ancak Çin yönetimi görünüşe göre bunda bile siyasi bir tutum gördü. Çin, Tibet'i tanımıyor; rejim bütün bölgeyi elinden geldiğince yok sayıyor. Real Madrid gibi davranan bir kulüp ise, ki Real bu konuda tek örnek değil, iş ortağı olmaktan çıkıp onun propagandasına destek veren bir araca dönüşüyor.