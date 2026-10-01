Real Madrid savunmacısı Raul Asencio'nun sakatlığı ve cerrahi müdahale geçirmesi gerekliliği, geçmişte en iyi şekilde yönetilemeyen vakalar nedeniyle kraliyet kulübünün tıbbi ekibine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Real Madrid kulübü dün çarşamba günü, İspanyol savunmacısı Raul Asencio'nun sağ kaval kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası cerrahi bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Bazı basın raporları, oyuncunun iki ila dört ay arasında sahalardan uzak kalacağına işaret etti.

"Marca" gazetesi, Asencio'nun sakatlığının ardından yaşanan öfkenin, çok geç ve mümkün olan en kötü zamanlamada geldiğine inanılan bir cerrahi operasyondan kaynaklandığını belirtti.

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Asencio'ya yakın isimler, iyileşmesi için konservatif tedavide ısrar edilmesinden her zaman kuşku duymuştu, ancak Real Madrid'in tıbbi ekibi operasyonu şu ana kadar ertelemeyi tercih etti."

Asencio, kaval kemiğindeki ilk sorunu ocak ayında yaşadı ve cerrahi operasyonu ekim ayında, yani dokuz ay sonra geçirdi. Bu süre boyunca oyuncu tamamen iyileşemedi; tekrarlayan ağrı nöbetleri yaşadı, ancak asla pes etmedi ve ağrı nedeniyle çok sınırlı bir şekilde de olsa rekabete ve antrenmanlara devam etti.

İlk çözüm, kaval kemiğindeki skar dokusundan anormal hücreleri temizlemeyi amaçlayan minimal invaziv bir tedaviydi; burada iyi kaynamamış kemik çıkıntıları oluşmuştu. Bu ilk plan başarılı olmadı ve bu durum sezon sonunda cerrahi operasyon yapılması fikrini gündeme getirdi.

Amaç, müsabakalardan uzak kalma süresini azaltmak ve sakatlığı tedavi etmek için yaz dönemini değerlendirmekti; zira tıbbi ekip o dönemde cerrahi operasyonu uygun görmedi. Yaz dönemi için önerilen uygulama ise dinlenme, rehabilitasyon ve bölgenin iyileşmesi için zaman tanımaktı.

İlk plan, kaval kemiğinin aylarca süren yoğun kullanımın ardından dinlenmeye yanıt vermesiydi, ancak ikinci plan da başarılı olmadı ve ağustos ayında Asencio bir kez daha nüks yaşadı.

Bu ikinci aksaklığın ardından doktorlar nihayet cerrahi operasyon için yeşil ışık yaktı, ancak Asencio'ya yakın isimler artık çok geç kalındığı görüşünde.

Oyuncu şimdi sezonun başlangıcında cerrahi operasyon geçirecek; bu da onun birkaç ay sahalardan uzak kalmasına ve sezonun geri kalanının etkilenmesine yol açacak. Bu durum, en iyi döneminde olduğuna ve teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazanabileceğine ikna olmuş savunmacı için kesinlikle ağır bir darbe.

Her sakatlık tek tek ele alındığında bile, mevcut durum Real Madrid'in henüz çözemediği yapısal bir soruna işaret ediyor. Kraliyet kulübü, bazı oyuncuları memnun etmeyen protokoller ve kararlar nedeniyle soyunma odasının istikrarını sürekli sarsan tıbbi gerginlik hayaletini dağıtmakta aciz kalıyor. Teknik direktörlerden tıbbi ekibe kadar fiziksel yönetim, son dönemde art arda değişiklikler yaşadı ve bu da takım içindeki sorunları gözler önüne seriyor.

Geçmiş vakalar

Geçtiğimiz sezon, Real Madrid'in tıbbi krizi çok sayıda sakatlık nedeniyle doruk noktasına ulaştı. Kulüp, kış transfer döneminde takımı güçlendirmek için herhangi bir hamle yapmadı, ancak tıbbi ve fiziksel kondisyon ekiplerinde değişikliklere gitti.

Dr. Nico Mihic, Madrid'deki eski konumunu geri kazanarak tıbbi sorumlu olarak geri döndü. Xabi Alonso'nun gelişinin ardından takımın fiziksel kondisyon antrenmanlarında ön plandan uzaklaştırılmış olan Pintus ise Alonso'nun ayrılması ve Alvaro Arbeloa'nın gelmesinin ardından yeniden yönetimi eline aldı.

Buna rağmen hiçbir şey değişmedi ve anlaşmazlıklar sürdü. Birçok vaka Real Madrid'in tıbbi ekibini zor durumda bıraktı ve bunların en çok konuşulanı Kylian Mbappe'nin dizindeki sakatlıktı. Fransız forvet, 7 Aralık'tan bu yana sol dizinde bir sorun yaşıyordu ve bu durum başlangıçta yan bağ burkulması olarak teşhis edildi.

Üç ay sonra ve tedavi odasına birçok kez tekrarlanan ziyaretlerin ardından sakatlık iyileşmediği gibi, arka çapraz bağda kısmi yırtık olarak teşhis edildi. Mbappe'nin tedavi görmek için Paris'e gitme kararı, tartışmanın boyutunu ve oyuncunun rahatsızlığını gözler önüne serdi.

Şüphe uyandıran diğer vakalardan biri de Jude Bellingham'ın durumuydu. 1 Şubat'ta Rayo Vallecano'ya karşı oynanan maçta kas sorunu yaşadı; başlangıçta onu yaklaşık dört hafta sahalardan uzak tutması beklenirken, sonunda 49 gün sahalardan uzak kaldı. Bu durum, Real Madrid'in o kritik dönemde İngiliz oyuncuyu en iyi seviyesine döndüremediği izlenimini bıraktı.

Öne çıkan bazı diğer vakalar özellikle ağır olmasa da tıbbi ekibe duyulan güveni aşındırdı. Eduardo Camavinga diş ağrısı nedeniyle dokuz gün sahalardan uzak kaldı ve oyuncunun bu kadar uzun süre yokluğu göz önüne alındığında durum tuhaf göründü.

Aynı durum Alvaro Carreras için de geçerliydi. Sol bek, başlangıçta aldığı bir darbenin ardından baldırındaki ağrıdan şikayet etti ve birkaç gün boyunca bu sadece bir morluk olarak değerlendirildi. Bu da oyuncunun sakatlık protokolünden farklı bir protokolle antrenmanlara devam etmesine olanak tanıdı; kulübün günlük olarak bildirdiği üzere kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Ancak daha sonra yapılan tetkikler baldırında bir kas yırtığı olduğunu doğruladı; bu sakatlık onu iki hafta sahalardan uzak tuttu. Ayrıca Eder Militao'nun nisan ayında, kendisini zaten sezonun yarısı boyunca sahalardan uzak tutan kas sakatlığında yaşadığı nüks de bunlara eklendi. Bu durum sonunda onu olumsuz etkiledi, hatta mevcut sezonu da etkiledi; zira cerrahi operasyon geçirmesinin ardından hâlâ sahalardan uzak. Şimdi ise Asencio'nun durumu, Real Madrid'in sarmakta aciz göründüğü bir yarayı yeniden açıyor.



