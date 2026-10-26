Real Madrid, LaLiga tarihinin en baskın sezon başlangıçlarından birini yapan ezeli rakibi FC Barcelona'yı deplasmanda sürpriz bir şekilde 2-1 yenerek galibiyet sevinci yaşadı.

İspanyol ve uluslararası basın, sonucun ne anlama geldiği konusunda hemfikir: Başkentin temsilcisi Real Madrid, şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu ve Barcelona'nın tek başına yoluna devam etmesini engelledi. İki gol atan Kylian Mbappe ile teknik direktör Jose Mourinho'nun galibiyetin mimarları olarak övülmesi ise şaşırtıcı değil.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ve Lamine Yamal ile dünya şampiyonları arasındaki düelloda tavizsiz savunma yapan Marc Cucurella da ayrıca övgüyü hak ediyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, "Mbappe, Barcelona'yı gerçekle yüzleştirdi" diye yazdı. Gazete ayrıca maçı Madrid ekibine özgü bir özelliğin belirlediğini vurguladı: Rakibin hatalarını acımasızca ve soğukkanlılıkla cezalandırmak.

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Jude Bellingham, Iniesta ve Zidane'ı tek hamlede birleştirdi!

Bunun en açık örneği, Camp Nou'daki 0-1'lik skoru getiren goldü. Gerard Martin'in talihsiz uzaklaştırma girişiminde doğru zamanda doğru yerde bulunan Mbappe, adeta golü atmak zorunda kaldı (41.). Pozisyon öncesinde Cucurella ve Yan Diomande üzerinden sol kanattan etkili bir atak geliştirilmişti.

Ancak Raphinha'nın beraberlik golünün (61.) ardından maçın bitimine kısa süre kala gelen galibiyet golü çok daha etkileyiciydi. Bellingham, Barcelona efsanesi Andres Iniesta ile Real Madrid ikonu Zinedine Zidane'ın imza hareketlerini tek bir hamlede birleştirerek atağı başlattı. Atağın sonunda ise sık sık eleştirilen Camavinga, Pau Cubarsi'yi çalımladı ve son çizgiden Mbappe'ye harika bir pas çıkardı. Mbappe de topu rahatça ağlara gönderdi (87.).

İtalyan La Repubblica, "Camp Nou'yu susturan" Fransız oyuncu için "Mbappe usulü Clasico" diye yazdı. Elbette bütün manşetler ve yorumlar Mbappe'yi Real Madrid'in lideri ve galibiyetin mimarı olarak gösterdi. O ise övgüleri takım arkadaşlarına yönlendirdi.

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Kylian Mbappe, Jose Mourinho ve Hansi Flick neler söyledi?

26 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or ödül töreninden önceki akşam kulüp televizyonuna, "Herkes gol atmayı sevdiğimi biliyor. Ama en önemlisi takımın kazanması. Bunun bize takım olarak çok büyük bir özgüven vereceğini düşünüyorum. Yıldız, takımın kendisiydi" dedi.

Mbappe, "gerçek erkeklere göre bir maç" ve "iyi bir mesaj" veren bir galibiyet gördüğünü söyledi. Mourinho ise "Takımım olağanüstü bir maç çıkardı. Çok düzenliydi, konsantrasyonu iyiydi ve çok yoğun pres yapan bir takıma karşı geriden oyun kurma cesaretini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Mourinho, ligde önceki dokuz maçta iki yenilgi almasının ve Barcelona'da kaybetmeleri hâlinde puan farkının dokuza çıkacak olmasının ardından büyük baskı altındaydı.

Mourinho'nun mevkidaşı Hansi Flick, sonucu olabildiğince pragmatik biçimde değerlendirmeye çalıştı. Eski Almanya Millî Takımı teknik direktörü, "Yenilgiler oyunun bir parçası. Bu, LaLiga'daki ilk yenilgimiz. Öncesinde üst üste dokuz kez kazandık. Olaylara bu açıdan bakmalıyız" dedi.

Flick, takımının "dinçlikten yoksun olduğunu" belirtti. Bu değerlendirme, bu sezon diğer maçlarda üstün performans sergileyen Lamine Yamal için de geçerliydi. 19 yaşındaki oyuncu, sağ kanatta dünya çapında karşılaşılabilecek muhtemelen en zorlu rakip olan İspanya Millî Takımı'ndan arkadaşı Cucurella karşısında, önceki dokuz LaLiga maçında sekiz gol ve altı asist üretmesini sağlayan o korkulan oyun neşesini ve dinamizmini maçın hiçbir bölümünde ortaya koyamadı.

Marca "Madrid geri döndü!", AS ise "Madrid yeniden burada!" manşetlerini attı ve haklılar. Üst üste on galibiyetle daha önce görülmemiş bir sezon başlangıcı yapma fırsatını kaçıran Barcelona, İspanya ligindeki liderliğini sürdürse de rüzgâr gerçekten yön değiştirdi. Üstelik Barcelona'nın arkasında Real Madrid değil, Atletico Madrid var.

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