Mbappe transfer söylentileri hakkında konuştu: "Kimseye hesap vermek zorunda değilim"

Paris Saint-Germain'in Lorient'i 5-1 yendiği maçta iki gol, üç asistle oynayan Mbappe, mücadelenin ardından geleceğine henüz karar vermediğini açıkladı.

Geçen yıl Real Madrid'e transfer olma isteğini dile getiren ve bu yaz İspanya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Mbappe'nin fikrini değiştirmesi hala olası.

Mbappe nihai kararını verdiğinde bunu herkesle paylaşacağını belirtti.

Ne söyledi?

Amazon Prime'a konuşan yıldız oyuncu transfer sorularını şu şekilde yanıtladı:

"Kararımı vermiş olsam, bunu açıklardım. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bir karar verirsem, sonuçları kötü de olsa, iyi de osla bunun sorumluluğunu alırım."

"Saklayacak bir şeyim yok, kimseyi öldürmedim. Sadece en iyi kararı vermek istiyorum."

"Hala düşünüyorum. Yeni faktörler, yeni değişkenler var. Doğru kararı almak istiyorum. Bu biraz zaman alabiliyor."

Mbappe, PSG'de kalma ihtimaliyle ilgili soruya ise, "PSG'de kalmam mümkün mü? Evet,elbette" yanıtını verdi.

Son durum ne?

Şampiyonlar Ligi'ne beklediğinden erken veda eden PSG, Mbappe'yle ilgili söylentilerin gölgesinde sıkıntılı bir sezon geçiriyor.

Lorient karşısında alınan 5-1'lik galibiyet; Mbappe, Messi, Neymar üçlüsünün potansiyelini gözler önüne serdi, fakat şu ana kadar Lionel Messi'nin Fransa'da beklenen etkiyi yarattığını söylemek güç.

PSG'nin sportif anlamda yaşadığı sıkıntılar, Mbappe'nin ayrılık ihtimalini güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.

Ancak PSG taraftarları, ayrılık konusunda kesin konuşmak kaçınan Mbappe'nin takımda kalacağını konusunda hala umutlu.