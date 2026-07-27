Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sessizliğini bozarak Fransız taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi ve gösterilen performansın gururunun, kupayı kazanamama hayal kırıklığının önüne geçtiğini vurguladı.

Pazartesi günü birçok medya kuruluşunun yayımladığı mesajında Fransa'nın kaptanı, turnuva boyunca takımı destekleyen taraftarlara derin minnettarlığını ifade ederek şunları söyledi: "Teşekkür ederim. Yeteneklerimizin sınırlarını aştığımız, duygularla dolu bir aydı. Fransa'nın renklerini taşımanın gururunu yaşadığımız, sahada bizi ve ekranların karşısında, tribünlerde de sizi harekete geçiren tutkuyla dolu bir aydı."

Şu anda Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun yönetiminde antrenmanlara dönmeyi bekleyen ve tatilde bulunan Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Takım halinde bir kupa kazanamadık, bu acı verici ve bir süre daha öyle kalacak, bu konuda size yalan söylemeyeceğim. Belki de size daha iyi bir son borçluyduk, ama hikâyenin nasıl biteceğini her zaman biz seçmiyoruz; seçtiğimiz şey, ona ne kadarını kattığımız, ve elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz."

Turnuvanın gol kralı unvanını kazanan 27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını övdü ve bireysel unvanın "benim olduğu kadar takımın da" olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Onların sıkı çalışması, hareketleri ve pasları olmasaydı, ilk maçtan sonuncusuna kadar bizi taşıyan takım ruhu olmasaydı, bütün bu golleri atamazdım."

Mbappé, Fransa Milli Takımı'nı üçüncü Dünya Kupası'nda kaptan olarak sahaya sürmenin gururunu dile getirerek şunları söyledi: "Küçüklüğümden beri hayalim, hayatımda bir kez olsun Dünya Kupası'nda oynamaktı. 3 turnuvada oynadım, birini kazandım ve bu yıl kaptan olarak oynamanın onurunu yaşadım. Bunu asla unutmayacağım."

Fransız yıldız, "geç saatlere kadar, bazen saat farkına göre gece yarısına kadar uyanık kalarak dünyanın öbür ucunda oynamamızı izleyen" taraftarlara özel teşekkürünü iletti ve şunları ekledi: "Kendinizi evlerinizde, kafelerde, ailelerinizle ya da arkadaşlarınızla, Fransa'nın her yerinde ve dışında buldunuz. Kimileri de sahalarda bizimle birlikteydi, bayrakları omuzlarında taşıyordu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklar, her kesimden ve her nesilden kadınlar ve erkekler, hepsini tek bir sevinç birleştiriyordu: paylaşmanın sevinci. İşte bu sporun gücü budur. Ve en zor anlarda bile, hatta buna en az layık olduğumuz anlarda bile bizi asla yalnız bırakmadınız."

Mbappé ayrıca teknik direktör Didier Deschamps'a ve tüm teknik ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Ona ve tüm ekibine teşekkür ederim: fizyoterapistler, aşçılar, antrenörler, şoförler - kimsenin görmediği, ama onlar olmasaydı bunların hiçbirinin mümkün olamayacağı tüm bu insanlar."

Mbappé mesajının sonunda şunu vurguladı: "Futbol, özünde, ciddiye aldığımız bir oyun olarak kalıyor; ustalaşmaya çalışmak için hayatımız boyunca üzerinde çalıştığımız bir oyun, ama yine de oynamaya başladığımızdan beri değişmeyen basit kurallara sahip bir oyun: top, kale ve gol atma isteği."

Real Madrid'in yıldızı mesajını iyimser bir tonla şöyle noktaladı: "Dünya Kupası sona erdi, ama hikâye devam ediyor. Başka maçlar, başka yaz ya da kış akşamları olacak; hepimiz kendimizi yine aynı oyunun karşısında, aynı tükenmez istekle bulacağız. Birlikte oynamayı henüz bitirmedik. Her şey için teşekkür ederim."