Mbappé, Senegal karşısında yaptığı meşhur kutlamasını değiştirdi… Bunun nedeni ise bir televizyon yarışması

Fransız yıldız Kylian Mbappé sözünü tuttu; Salı günü Senegal ile oynanan maçta, “Les Bleus”un kaptanı, her zamanki meşhur “kollarını kavuşturma” sevinç hareketinden vazgeçti ve herkesi, taraftarları sevindiren beklenmedik bir jestle şaşırttı. Maç, Les Bleus’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi

Mbappé, Fransa’nın Senegal karşısındaki Dünya Kupası gol serisini 66. dakikada açtı. Michael Olise’den ceza sahası içinde sihirli bir pas alan Mbappé, Edward Mendy ile karşı karşıya kalarak ağlara giden muhteşem bir yerden vuruş yaptı ve farklı bir şekilde kutlama yaptı.

Bu kutlamanın arka planı ise birkaç gün öncesine dayanıyor. Real Madrid'in forveti, FOX Sports kanalında yayınlanan ünlü "Carpool Karaoke" programında ünlü sunucu James Corden'ın konuğu olmuştu; Fransız yıldız, Dünya Kupası’nda attığı her golü “flütçü” hareketini taklit ederek kutlayacağına dair kendine söz vermişti.

Her şey, ikili arasında Fransız yıldızın çocukluğu hakkında yapılan bir sohbet sırasında başladı. Fransız “L’Équipe” gazetesinin aktardığına göre Mbappé şöyle açıkladı: "Ailem, ufkumu genişletmek için farklı ve çeşitli alanları keşfetmemi istedi," diyerek, müzik enstitüsünde bir ya da iki yıl boyunca "flüt" çaldığını açıkladı.

Corden bu fırsatı değerlendirerek Mbappé’ye Dünya Kupası finallerinde bu şekilde kutlama yapması için meydan okudu; Fransız forvet ise kararlı bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Senegal ile oynayacağımız ilk maçta gol atarsam, bunu senin için yapacağım." Mbappé, "MetLife" stadyumunda Teranga Aslanları'nın kalesini havalandırır havalandırmaz bu sözünü harfiyen yerine getirdi.