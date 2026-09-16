Fransız forvet Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate ile birlikte, dün akşam İspanya Ligi'nde oynanan Real Madrid-Elche maçının başlamasından önce Sebte şehriyle dayanışma formasını giyme girişimine tam olarak katılmamalarının ve formayı yalnızca kısmen giymelerinin nedenlerini ilk kez açıkladı.

Bu mesele, Fas ile İspanya arasında siyasi bir hassasiyet taşıyor ve son birkaç saatte birçok tepkiye yol açtı.

Sebte'deki Real Madrid taraftar derneği, oyuncuların davranışından duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirerek bunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve öfkesini ifade edeceği resmi bir mektubu Real Madrid yönetimine göndereceğini vurguladı.

Ayrıca La Liga Başkanı Javier Tebas de Real Madrid'in üçlüsünü eleştirerek "Sebte'ye destek kişisel bir görüş değildir" ifadesini kullandı.

Mbappe, İspanyol "As" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Herkesin anlaması için konuyu net bir şekilde açıklamak istiyorum. Formayı giymek, iki kulübün kurumsal bir kararıydı ve oyuncular olarak buna uymamız gerekiyordu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle, Sebte'ye ve tüm kurbanlara tam dayanışmamı vurgulamak isterim; çünkü bir futbolcu olmadan önce ben bir insanım. Ancak aynı zamanda, hayatlarını kaybeden ve son derece zorlu koşullar altında acı çeken tüm göçmenlere de bir dayanışma mesajı göndermek istedim."

"Acı çekmede öncelik olmaz"

Fransız forvet, tutumunu şu sözlerle savunmaya devam etti: "Zor bir durumdu. Bazıları Sebte halkına karşı olduğumu düşünebilir, ama bu kesinlikle doğru değil; onları yüzde 100 kalbimle destekliyorum. Ancak acı çeken herkesi de anmak istedim; çünkü bir insan olarak insanların acılarına öncelik sıralaması yapmayı kabul etmiyorum."

Mbappe ekledi: "Acı çeken insanlar var ve bunu bu dünyada görmek beni çok üzüyor. Ben yalnızca dünyamız için en iyisini dileyen biriyim; her zaman barışa çağıran olumlu mesajlar vermeye çalışıyorum ve bu krizlerin en kısa sürede çözülmesini umuyorum."

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Tünel kulisleri ve koordinasyon eksikliği

Oyunculara sahaya çıkmadan önce dağıtılan formada, "Hepimiz Kabalıyız" (Sebte sakinlerine verilen lakap) ifadesi ve buna eşlik eden "Şehrimiz, vatanımız" sloganı yer alıyordu.

Televizyon görüntüleri, formaların soyunma odaları tünelinde 22 ilk 11 oyuncusuna dağıtılışının kulislerini gösterdi.

Üçlü (Mbappe, Vinicius ve Konate) formalarını aldıklarında, yazılı mesajı okumaya çalışırken şaşkınlık işaretleri belirdi; formayı, içeriğini gizleyecek şekilde kısmen giymeye karar verdiler ve ardından onu ilk çıkaranlar olmak üzere hemen üzerlerinden çıkarmaya koştular.

Mbappe'nin bu açıklamaları yapmasına kadar, üçlünün davranışının ardındaki gerçek nedenler spor camiasında tamamen belirsizliğini korumuştu.

Formaları giyme girişiminin, ev sahibi takım sıfatıyla Elche kulübünün önerisiyle geldiğini ve Real Madrid yönetiminin onayını aldığını hatırlatalım.

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