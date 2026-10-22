Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", bugün perşembe günü, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasının en iyi 11'ini açıkladı. Kadroda, başta Fransız Kylian Mbappe, İngiliz Harry Kane ve vatandaşı Declan Rice olmak üzere haftanın en parlak yıldızlarından bazıları yer aldı.

Şampiyonlar Ligi haftalarının en iyi 11'i, UEFA'ya bağlı teknik gözlemciler grubu tarafından belirleniyor.

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Hücum hattında, Real Madrid'in yıldızı Mbappe yer aldı. Oyuncu, Leipzig karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bir gol atıp bir gol de hazırladı. Hücum hattının diğer ismi ise Bayern Münih forveti Kane oldu. Kane da Arsenal ile oynanan 2-2'lik beraberlikte bir gol atıp bir asist yaptı.

Kaleci pozisyonu ise İsviçreli Yann Sommer'in oldu. Belçika ekibi Club Brugge'ün yıldızı, takımının konuğu Fransız Lens'i 3-0 mağlup etmesine katkı sağladı.

Üçüncü haftanın en iyi 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Yann Sommer (Club Brugge).

Savunma hattı: Carlos Augusto (Inter), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Xavier Mbuyamba (LASK Linz).

Orta saha: Declan Rice (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Scott McTominay (Napoli), Desire Doue (Paris Saint-Germain).

Hücum hattı: Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Münih).

Şu anda 5 takım 9 puanla turnuvanın puan durumunun zirvesinde yer alıyor. Bu takımlar sırasıyla şöyle: Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Real Betis.



