Mbappe, Ronaldo ve Messi arasında seçim yapamıyor: "Anne baba arasında seçim yapmak gibi"

Mbappe takım arkadaşı ve çocukluk kahramanı arasında seçim yapmayı, anne baba arasında seçim yapmaya benzetiyor.

Kylian Mbappe, en büyüğün kim olduğu konusunda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında karar veremeyeceğini söylüyor ve bunu anne baba arasında seçim yapmaya benzetiyor.

Fransız forvet şu an Neymar ve Messi ile beraber oynuyor ancak Ronaldo, çocukluğunda hayran olduğu bir isim.

Messi ve Ronaldo arasında 12 Ballon d'Or ödülü var ve çoğu insan için ikisini birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Kariyeri boyunca 7 kez Ballon d'Or kazanan Messi ise bu sene 2005'ten bu yana ilk kez ödüle aday gösterilmedi.

Mbappe, Messi ve Ronaldo hakkında ne dedi?

Mbappe, ikisi arasındaki seçimi sorulduğunda, "Her yıl Ballon d'Or'u Messi'nin mi Ronaldo'nun mu kazanacağını merak ediyorum. Bana sorarsanız bu anneyle baba arasında seçim yapmak gibi bir şey. Yani yapamazsın." sözleriyle seçim yapmanın onun için zor olduğunu aktardı.

"Benim neslim Ballon d'Or ödüllerini Messi ve Ronaldo kapışmasıyla hatırlar. Hafızamın derinlerine inince biraz da Ronaldinho'yu hatırlıyorum." şeklinde konuşan Mbappe, kendi nesli için Ballon d'Or töreninin ne demek olduğunu aktardı ve 2005'te Ronaldinho'nun kazanması haricinde bu tören hakkında hafızasında olan tek şeyin Messi-Ronaldo rekabeti olduğunu söyledi.

"Açıkcası, Ronaldo ve Messi uzun süredir bu ödülü paylaşıyor ve her yıl ben de herkes gibi ödülü kimin alacağını merak ediyorum."

"Tören günü geldiğinde yan yana onları izlemek ve ikisinden biri kazanamayacağını anladığında yüzlerinden hangisinin kızgın ya da üzgün olduğunu anlamak eğlenceli oluyor.

İstatistiklerde Messi ve Ronaldo