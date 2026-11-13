Fransız Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla kariyerinin en iyi fiziksel ve teknik dönemine girdiği üçüncü sezonunda görülmemiş gol rakamlarına ulaşarak üstün performansını sürdürüyor. Bu arada Brezilyalı Raphinha, gol krallığı yarışındaki en önemli rakibi olarak öne çıkıyor.

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İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, bu sezon 16 maçta 17 gol kaydeden Mbappe, Real Madrid ile üçüncü sezonuna, art arda fileleri sarstığı etkileyici bir maç serisiyle başladıktan sonra kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor; bu seri kariyerinin en iyisi olarak 7 karşılaşmaya ulaştı.

Rakamlar, Mbappe'nin ilk sezonunda maç başına 0,75 gol ortalaması kaydettiğini, geçen sezon bu ortalamanın 0,95 gole yükseldiğini, bu sezon ise 1,06 gol ortalamasına ulaşarak ilk kez her maçta bir gol barajını aştığını gösteriyor.

Real Madrid'e katıldığından bu yana 119 maçta toplam 103 gol kaydeden Mbappe, takımının gollerinin %38,64'ünü üstlenerek Beyazlıların en öne çıkan hücum silahı haline geldi.

Ayrıca bu sezon elde ettiği en iyi gol ortalamasını yükselten Mbappe, her maçta gol kaydetme olasılığını %68'e çıkardı; bu da oynadığı her 3 maçtan 2'sinde fileleri sarstığı anlamına geliyor.

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Raphinha'nın etkinliği

Mbappe'nin güçlü golcü başlangıcının gölgesinde, Brezilyalı Raphinha, 14 maçta 19 gol kaydederek İspanya Ligi gol krallığı listesinin zirvesine yerleşmesinin ardından, Fransız yıldızla gol yarışında boy ölçüşebilecek tek oyuncu olarak öne çıkıyor.

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Şutlarının %20'sini gole çeviren Mbappe'nin golcü etkinliği, Harry Kane ve Erling Haaland'ın yanı sıra Fransız yıldızın en belirgin rakibi gibi görünen Barcelona kaptanının, gol kralı ödülleri yarışındaki etkileyici çıkışını geçmeye şimdiye kadar yeterli olmadı.

"Beefter" şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Mbappe, son Clasico maçında fileleri sarsmaya aday 42 oyuncu arasında, iki takımın kadrosundaki kaleciler hariç tutularak, %6,8'lik bir gol kaydetme oranına sahipti.

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Buna karşılık, maçı takımının sahasında oynayan Raphinha'nın gol kaydetme olasılığı %7,41'e ulaştı. Karşılaşmanın sonunda ise sonuç, her ikisinin de birer gol kaydettiğini gösterdi, ancak Real Madrid oyuncusu üç puanla İspanya'nın başkentine döndü.

Sezonun ilk yarısını geride bırakan iki oyuncu, 2027 yılının son etabına net bir hedefle çıkmayı umuyor: golcü rakamlarını geliştirmeye ve gol hanelerini güçlendirmeye devam etmek.

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Geçmiş sezonlara kıyasla golcü ortalamalarını yükseltmeye devam eden Mbappe ise, gollerinin Real Madrid'i kupalara taşımaya katkı sunmasını umuyor; bu da Fransız yıldızın sınırlarını zorlamaya ve önceki rekorlarını kırmaya devam ettiğini doğruluyor.