Real Madrid forveti Fransız Kylian Mbappe, Portekizli Cristiano Ronaldo adına kayıtlı olan tarihi rekoru kırmak için son tarihi 2 Kasım olarak belirlenen kritik bir süreyle karşı karşıya.

Ronaldo, Real Madrid formasıyla 100. golünü 2 Kasım 2011 tarihinde Lyon sahasında, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Kraliyet ekibiyle geçirdiği üçüncü sezonunda kaydetmişti.

Portekizli yıldız bu sayıya 105 maçta ulaştı; bu, hızda bir rekor olup bugüne kadar Erling Haaland ile paylaşılıyor. Mbappe ise şimdi bu rekoru zaman dilimi bazında (maç sayısı bazında değil) kırma fırsatına sahip; bu zirveye ulaşmak için önünde iki aydan biraz fazla bir süre bulunuyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mbappe başkente gelişinden bu yana golcülük aşamalarını olağanüstü bir hızla geçti; Kraliyet ekibinin formasıyla ilk sezonunda 44 gol kaydetti, bunların 31'i ligde geldi ve bu rakamlar ona Altın Ayakkabı'yı kazandırdı.

Fransız forvetin göz kamaştırıcı bireysel performansı takımın kolektif performansına yansımadı; Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden elenerek, ligde ve Kral Kupası finalinde Barcelona karşısında mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bıraktı.

Buna rağmen, bu rakamlar Cristiano Ronaldo'nun benzer koşullarda Kraliyet ekibiyle ilk sezonunda kaydettiği 33 golle karşılaştırıldığında daha büyük bir önem kazanıyor.

Mbappe'nin takımla ikinci bölümü tökezleyerek başladı; teknik direktör Xabi Alonso'nun yedek kulübesine gelmesiyle, Fransız forvet İspanyol teknik adamla kariyerine kendisini haftalarca hesapların dışında bırakan şiddetli bir mide ve bağırsak iltihabı çekerek başladı; bu durum kilo kaybetmesine ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki hazırlığının gecikmesine yol açtı.

Buna rağmen, Mbappe ciddi müsabakalara döndüğünde fırtına gibi bir performans sergileyerek üst üste sekiz haftada gol atmayı başardı ve 59 golle Cristiano Ronaldo'nun bir takvim yılında en fazla gol rekoruna ortak oldu.

İlkbahar dönemi sonuçlarda bir gerilemeye sahne oldu; takım, Mbappe'nin ocak ayından bu yana çektiği diz sorunlarıyla eş zamanlı olarak bir düşüş yaşadı ve bu durum teknik direktör Arbeloa yönetiminde takım için yeni bir tökezlemeye yol açtı.

Bu koşullara rağmen, Fransız forvet kaleye karşı olağanüstü bir sezon sunmaktan geri durmadı; dört kupada 42 gol kaydetti. Her ne kadar bu, herhangi bir takım kupası kazanmadan ve Altın Ayakkabı'yı korumadan gerçekleşmiş olsa da, üst üste ikinci kez ligin gol kralı olarak Pichichi ödülünü kazandı.

Mbappe, ligin ikinci haftasında Real Sociedad ağlarına üç gollük "hat-trick" kaydetmesinin ardından Real Madrid ile gol sayısını 105 maçta 89'a yükseltti.

Bu rakamlar kaçınılmaz bir karşılaştırma dayatıyor, çünkü Cristiano Ronaldo 100. golüne tam olarak aynı sayıda maçta (105 maç) ulaşmıştı.

Buna göre, Fransız forvet bu noktaya maç sayısında eşit olarak varıyor, ancak aşmaya çalıştığı rekordan 11 gol geride kalıyor.

Maç takvimi, Fransız forvete büyük olmasa da uygun bir zaman marjı tanıyor; Mbappe 2 Kasım'a kadar ligde dokuz maç ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üç hafta oynayacak; bu, Real Madrid tarihinde hiçbir oyuncunun başaramadığı bir rekor sürede yüz gol barajını aşması için önündeki 12 fırsat anlamına geliyor.

12 maçta 11 gol kaydetme görevi büyük ve son derece zorlu bir meydan okuma olsa da, Mbappe'nin gol siciline sahip bir forvet için imkânsız değil.

Bu meydan okumanın büyüklüğü, geriye bakıldığında daha da netleşiyor; Mbappe 50 gol barajını yalnızca bir yıl önce, tam olarak 16 Eylül 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ağlarına iki gol kaydettiğinde kırmıştı.

Yalnızca 12 ay içinde 100. golüne yaklaşması, golcü olarak ne denli acımasız olduğunu yansıtıyor. 2 Kasım günü, Fransız forvetin adına yeni bir rekor kaydederek bu çizgiyi geçmeyi başarıp başaramayacağının beklendiği, uzun süredir beklenen bitiş çizgisi olmaya devam ediyor.



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