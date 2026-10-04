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Mbappé Paris tartışmalarına kendi tarzıyla yanıt verdi ve sakatlığındaki gelişmeleri açıkladı

K. Mbappe
Real Madrid
Fransa
Fransa - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A
Real Madrid - Villarreal
Villarreal
La Liga
Roma - Real Madrid
Roma
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Real Madrid - RB Leipzig
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Real Madrid taraftarlarının öfkesinin ardından

Partneri Ester Expósito ile çıktığı Paris gezisi Real Madrid taraftarları arasında geniş yankı uyandıran bir tartışmaya yol açtıktan sonra, Kylian Mbappé Fransa Milli Takımı ile yaşadığı diz sakatlığından iyileşme sürecine dair son gelişmeleri paylaşarak durumu kendi tarzıyla açıklamaya özen gösterdi.

Mbappé, Türkiye karşısındaki maçta sol dizinin arka kısmında aşırı gerilme yaşayarak sakatlanmış, ardından tedavi ve rehabilitasyon programına başlamak için Madrid'e dönmüştü.

Ancak Fransız forvetin Paris'e yaptığı gezi ve Expósito ile birlikte bir gece kulübünde görünmesi, Real Madrid taraftarlarının bir bölümünün tepkisini çekti; bu kesim onun iyileşme döneminde Valdebebas tesisinden neden uzak kaldığını sorguladı.

Kulüp, Mbappé'nin seyahat için önceden izin aldığını ve Fransa'nın başkentinde rehabilitasyon programını sürdürdüğünü açıkladı; olay etrafındaki tartışma devam etse de bu bilgiler İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından aktarıldı.

Eleştirilerin tırmanmasıyla birlikte Mbappé, sosyal medya hesaplarından rehabilitasyon antrenmanlarından kareler paylaştı; bu görüntülerde koşu bandında koşarken ve bisiklet kullanırken görüldü; bu da iyileşme sürecinin ilerlediğine işaret ediyordu.

Mevcut göstergelere göre Mbappé, 10 Ekim'de Santiago Bernabéu'da oynanacak Villarreal maçında hazır olabilir; ancak bu maçta forma giymesi henüz kesinleşmiş değil ve dönüşünün 14 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına ertelenmesi ihtimali de bulunuyor.



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