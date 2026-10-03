Ousmane Dembélé, Fransa'nın İtalya ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı. Oysa Zinedine Zidane onu gerçek forvet pozisyonunda oynatma kararı almasının ardından, Kylian Mbappé'nin yokluğunu telafi etmesi için ona güveniyordu.

2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi Dembélé, kendisinden beklenen seviyeyi gösteremedi. İtalyan savunması karşısında tehlike yaratmaktan uzak kaldı, son bölgede isabetten yoksundu ve ikinci yarıda Gianluigi Donnarumma'nın şutuna müdahale etmesiyle net bir fırsatı harcadı.

Paris Saint-Germain yıldızının maçtaki performansı, özellikle kulübüyle sergilediği seviye ile Fransa Milli Takımı formasıyla sunduğu arasındaki belirgin fark göz önüne alındığında, geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, "L'Équipe" gazetesi Dembélé'ye 10 üzerinden 3 gibi düşük bir not verirken, "Le Parisien"e göre 10 üzerinden 4 aldı.

Fransız basını, rakibe baskı kurma denemelerine rağmen gereken keskinlikten yoksun olduğuna ve etkisinin sınırlı kaldığına işaret etti; performansının, Ballon d'Or'u kazanmasının ve Fransa Milli Takımı'nın yeni neslinin en önde gelen hücum unsurlarından birine dönüşmesinin beklendiği konumuyla orantılı olmadığını değerlendirdi.

"FM" sitesi ise daha hoşgörülüydü ve ona 10 üzerinden 5 verdi; onun gibi imkânlara sahip bir oyuncudan daha fazlasının beklendiğine dikkat çekti.

Dembélé'ye sert eleştiriler

Dave Appadoo, "La Chaîne L'Équipe" kanalındaki görünümünde Dembélé'ye doğrudan eleştiriler yöneltti ve şöyle dedi: "İyi akşamlar Ousmane, sana söylemek istediğim iki çift sözüm var. Sen Ballon d'Or'u kazanansın, ama bu bir Paris Ballon d'Or'uydu. Paris'te sunduğun ile Fransa Milli Takımı'nda sunmamaya devam ettiğin arasında çok büyük bir fark var."

Ve ekledi: "Bu takımda kendini kabul ettiremediğini hissediyoruz. Kylian'ın yokluğunda koşullar idealdi, özellikle de Zidane seni en iyi pozisyona, santrfor olarak yerleştirdi. Eski teknik hatalarına geri döndün ve şutlarını iki direk arasına yerleştirememe sorununa. Herkes senden çok şey bekliyor ve şimdi sıra sende Ousmane."

Bu eleştiriler, Dembélé'nin "Horozlar" ile aynı seviyede görünmesinin zorluğu göz önüne alındığında, Paris Saint-Germain ile Fransa Milli Takımı arasındaki etkisinin neden farklılaştığına dair süregelen bir soruyu yeniden gündeme taşıyor.

Buna karşılık Zidane, maçın ardından oyuncusuna sert eleştiriler yöneltmekten kaçındı ve onu suçlayacak fazla bir şeyinin olmadığını vurguladı; aynı zamanda Dembélé'nin daha iyi bir seviye sunabileceğini de kabul etti.

Dembélé, Fransa'nın Pazartesi günü Belçika Milli Takımı ile karşılaşacağı maçta bu eleştirilere yanıt verme fırsatı bulacak. İtalya karşısındaki hayal kırıklığı yaratan performansının, Zidane yönetimindeki milli takımdaki seviyesinin bir göstergesi olmadığını kanıtlaması için üzerindeki baskı giderek artıyor.