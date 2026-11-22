Barcelona'nın yıldızı Raphinha, milli arada kaptan olarak forma giydiği Brezilya Milli Takımı'nda geçirdiği zorlu dönemin ardından pazar günü LaLiga'daki mücadelesine geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu, LaLiga gol krallığı yarışındaki liderliğini pekiştirme ve kariyerinde ilk kez "Pichichi" ödülünü kazanmaya bir adım daha yaklaşma fırsatını elinde bulunduruyor.

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona, Spotify Camp Nou'da Villarreal'i ağırlayacak. Katalan ekibinin kaptanlığını da üstlenen Raphinha, bu maçta yeniden gülümsemeyi ve gol krallığı yarışında en yakın takipçisiyle arasındaki farkı açmayı umuyor.

Son iki sezonda "Pichichi" ödülünü kazanan Kylian Mbappé, Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta skor 0-0'ken kendi kazandırdığı penaltıyı kaçırdı.

Böylece 13 golde kalan Fransız forvet, LaLiga gol krallığı sıralamasında Barcelona kaptanı Raphinha'nın iki gol gerisinde kaldı.

Bu sezon takımın durumu ve teknik ihtiyaçları nedeniyle santrforda görev yapmak zorunda kalan Raphinha, gol krallığı yarışının zirvesine iyice yerleşme fırsatı yakaladı.

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Brezilyalı oyuncu, Barcelona formasıyla şu ana kadar her 53 dakikada bir gol ortalamasıyla 15 gol atarken, Mbappé ise her 90 dakikada bir gol ortalamasıyla 13 gole ulaştı.

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Raphinha, son dönemde aşırı yoğun maç takvimi karşısında oyuncuların fiziksel durumuna önem verilmesi gerektiğine dair daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Brezilya medyasından eleştiriler aldı.

Eleştirilerin dozu, Japonya maçında kırmızı kart görmesinin ve ardından gruba karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle Brezilya kafilesinde kalma kararı almasının ardından daha da arttı. Bu gelişmeler, Brezilyalı forvetle ilgili tartışmaların odağına yerleşti.

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Villarreal maçı, milli takımında yaşadığı zorlu dönemin ardından Raphinha için yeniden gülümseme ve Barcelona kaptanı olarak farklı bir görüntü ortaya koyma fırsatına dönüştü.

Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, Villarreal maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı kampından döndükten sonraki durumuna ilişkin konuştu.

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Flick, "Elbette onunla konuştum. Bir görüşüm var ama bu önemli değil, onlar kararlarını verdiler. Raphinha, Brezilya için çok önemli bir oyuncu ve bunu kabul ediyorum, çünkü burada olduğunda elinden gelen her şeyi veriyor" dedi.