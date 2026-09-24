Paris Saint-Germain'in Fransız forveti Ousmane Dembele, yeni açıklamalarla Altın Top dosyasını yeniden gündeme getirdi ve Parisli takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'nın 2026'da bu ödüle layık görülmeyi en çok hak eden isim olduğunda ısrar etti.

Dembele, ödülü geçen yıl kazanmıştı ve bu yılın otuz kişilik aday listesinde yer alıyor; ancak daha önce de belirttiği gibi Gürcü takım arkadaşının ödüllendirilmesini tercih ediyor.

Kvaratskhelia, 16 maçta 10 gol atıp 7 asist yaparak Paris Saint-Germain'i üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı dikkat çekici bir sezon geçirdi.

Tören, İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 Ekim'de düzenlenecek.

Dembele, Fransa Milli Takımı kampında bulunduğu sırada "BBC" ağına şunları söyledi: "Açıkçası Kvaratskhelia bunu hak ediyor. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Dedikleri gibi, herkesi de büyüledi. Yeni kriterler neler? Büyülemek ve etki bırakmak mı? Bu kriterleri karşıladığını düşünüyorum."

"Herkesi büyülemek" ifadesi, Fransız Kylian Mbappe'nin daha önce yaptığı şu açıklamaya bir göndermeydi: "Öne çıkan bireysel bir performans sergileme ve herkesi büyüleme yeteneği, Altın Top gibi bir ödül söz konusu olduğunda insanlar üzerinde iz bırakan şeydir."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Altın Top gibi bireysel bir ödül kazanmanın olağanüstü bir şey olduğu açık. Ancak Paris Saint-Germain'e katıldığımda asıl hedef UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Onu iki kez kazandık ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. En önemlisi bu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarların ve tüm Parislilerin belleğinde bıraktığın anılar, gerçek zaferdir. Tıpkı takım arkadaşlarımla geçirdiğim anlar gibi."

Ousmane Dembele uzun süre yetenekli ancak istikrarsız ve sık sık sakatlanan bir oyuncu olarak tanımlandı; fakat Paris Saint-Germain'e katıldığından bu yana köklü bir dönüşüm yaşadı; UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki kez ve geçen yıl da Altın Top ödülünü kazandı.

Dembele bu konuda şu yorumu yaptı: "Zihniyet. Yaşın ilerledikçe, özellikle yirmi sekiz yaşında, daha da olgunlaşıyorsun. Ve futbol becerilerin gelişiyor. Yirmi yaşında, Dortmund'dayken olduğum oyuncu değilim artık. Pek çok şey değişiyor."

Şöyle açıkladı: "Gol atmak ve gol yaptırmak istiyorsun, ancak yıllar içinde asıl olarak sahada yaptığım her şeyde etkili olmaya odaklandım. Hepsinden önemlisi de takıma yardımcı olmak."

Geçtiğimiz günlerde Mbappe ile Dembele ikilisi arasında, Real Madrid yıldızının Altın Top hakkındaki şu açıklaması nedeniyle bazı tartışmalar yaşanmıştı: "Dembele her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü, ben ise diğer yandan her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim."

Dembele hızlıca yanıt verdi: "Ben asla seçilmiş oyuncu olarak görülmedim, ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile harika bir sezonla ödüllendirildim."

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