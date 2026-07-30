Mbappe'nin sevgilisi öfkeden köpürdü ve mahkemeye başvurmakla tehdit etti

İspanyol oyuncu Ester Expósito, özel hayatı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ile yaşadığı iddia edilen ilişki hakkında dolaşan söylentilere son vermeye karar verdi.

"Sport" gazetesinin haberine göre Ester, sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaşarak hakkında dolaşan bilgilerin doğru olmadığını yalanladı; ancak söz ettiği içeriğin niteliğine doğrudan değinmedi.

Buna karşın birçok medya kuruluşu, son aylarda Fransız oyuncuyla ilişkisinde yaşandığı öne sürülen gerginlik veya soğukluk hakkında söylentiler yaydı.

Elite dizisinin başrol oyuncusu açıklamasında şöyle yazdı: "Geçtiğimiz aylarda, özellikle de son günlerde, sosyal medyada hakkımda ve özel hayatım hakkında, gerçekle veya kişiliğimle hiçbir ilgisi olmayan yalan ve iftira dolu başlıklar ve bilgiler yayıldı."

Şu ifadeleri vurguladı: "Bunlar, iki kişi arasındaki bir hikâyeyi çarpıtmak ve onuruma zarar vermek amacıyla uydurulmuş saçma söylentilerdir. Her şey mübah değildir ve bu kez buna bir son vermek ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatmak zorunda kalıyorum."

Ester, özel hayatı hakkında haftalardır dolaşan söylentilerin imajına zarar verdiğini ve onurunu zedelediğini düşünüyor; ayrıca kamuoyunu, özellikle X platformu üzerinden yayımlanan tüm sahte haberlere inanmamaya çağırdı.

Bu nedenle, kendisine zarar vermeyi amaçlayan iftira niteliğinde içerik yayan veya söylenti yayan herkese karşı yasal işlem başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ester Expósito ile Kylian Mbappé ilişkilerini resmî olarak doğrulamamış ve her zaman bunu gözlerden uzak tutmaya özen göstermiş olsalar da, özellikle Dünya Kupası turnuvasının ardından aralarında bir kriz olduğuna dair söylentiler durmadı.

Mbappé daha önce, kendisini Fransa Milli Takımı forması giymiş haldeki Ester ile bir arada gösteren bir fotoğraf paylaşmış, ardından da bu fotoğrafı silmişti. Bu durum, ikili arasındaki ilişkinin niteliği ve bu konuda dolaşanların gerçekliği üzerine tahminleri artırdı.

"Hola" dergisinin belirttiğine göre, açıklama Meksikalı oyuncu Alejandro Speitzer ile ve adının bir dizi kamuya mal olmuş kişiyle anılmasına dair ortaya atılanlarla da bağlantılı olabilir.

Son haftalarda, özellikle oyuncunun Dünya Kupası'na katılmasının ardından ve çeşitli vesilelerle birlikte görünmemeleri üzerine, Ester ile Mbappé arasında olası bir krize dair söylentiler arttı. Bununla birlikte, bu tahminleri doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir açıklama şu ana kadar ikisinden de gelmedi.

Ester Expósito, mesajının sonunda önceliğinin imajını ve itibarını korumak olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğünün hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalar veya bilgiler yaymak için bir bahane olarak kullanılamayacağını belirtti.