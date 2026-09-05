Ballon d'Or, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta, bireysel performansın ve belirleyici karakterin kupaların önünde geldiğini hatırlattı; bu da Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sahne olan bir sezonun ardından büyük bir fark yaratabilir.

Katalan "Sport" gazetesine göre, organizasyondan sorumlu taraf 9 Ağustos'ta, Dünya Kupası finalinden yalnızca üç hafta sonra, 2026 Ballon d'Or oylama kriterlerini yeniden vurguladı ve bireysel performansın, belirleyici ve göz alıcı karakterin takım kupalarının önüne geçtiğini bir kez daha altını çizdi.

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Fransız "France Football" dergisi, daha önce kriterler bireysel ve takım performansını birbirine karıştırırken, bu sıralamayı Mart 2022'de benimsemişti.

Oylama süreci, 30 erkek ve 30 kadın oyuncudan oluşan aday listesinin önümüzdeki salı açıklanmasının ardından başlayacak; tören ise 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.

Değerlendirme artık takvim yılını değil, Ağustos'tan Temmuz'a kadar tüm spor sezonunu kapsıyor; bu da 2026 Dünya Kupası'nın tamamen hesaba katılacağı anlamına geliyor.

Kupalar her şey değildir

Yönetmelik, finallerin veya Şampiyonlar Ligi maçlarının gollerinin otomatik olarak daha fazla ağırlık taşıdığını belirtmiyor; ancak "belirleyici ve göz alıcı karakter" kavramı, büyük maçlarda parlayanlara açık bir önem tanıyor.

Geçen sezon farklı örnekler sunuyor: Rodri, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi, İspanya'nın sekiz maçında da görev aldı ve Arjantin'e karşı oynanan finalde 105 pasın 101'ini tamamladı, ikili mücadelelerin %80'ini kazandı ve iki fırsat oluşturdu.

Buna karşılık Kylian Mbappé, Dünya Kupası'nı veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı; ancak Mundial'i 8 maçta 10 golle gol kralı olarak, Şampiyonlar Ligi'ni ise 11 maçta 15 golle gol kralı olarak tamamladı; bu da bireysel performans kriterine göre onun lehine bir argüman oluşturuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise UEFA, Paris Saint-Germain'in şampiyonluğunun ardından Khvicha Kvaratskhelia'yı turnuvanın en iyi oyuncusu seçti; 16 maçta 10 gol atıp 6 asist yaptı. Takım arkadaşı Vitinha ise Arsenal'e karşı oynanan finalde gol atmamasına rağmen, orta sahaya hâkim olması ve oyunu yönetmesi sayesinde finalin en iyi oyuncusu seçildi.

Ayrıca Ousmane Dembélé de hesaba giriyor; Şampiyonlar Ligi finalinde Paris'in beraberlik golünü attıktan sonra Dünya Kupası'nı Fransa ile 6 gol ve iki asistle tamamladı. Onun yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonu takım arkadaşı Fabián Ruiz de listede.

Lamine Yamal da kendi adına güçlü bir argümana sahip - "Sport"a göre - zira Barcelona'nın şampiyonluğuna 16 gol ve 12 asistle katkı sağladıktan sonra 2025/26 La Liga'nın en iyi oyuncusu seçildi. İspanya ile Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası dâhil, sezonunun tamamı değerlendirmeye tabi tutulacak.

Ferran Torres ve belirleyicilik kavramı

"Belirleyici karakter" kriterini açıklayan örneklerden biri de Ferran Torres; Dünya Kupası finalinde 106. dakikada Arjantin'e karşı galibiyet golünü atarak İspanya'ya ikinci dünya kupasını kazandırdı. Böylece 2014'te Mario Götze'den sonra Mundial finalinde galibiyet golü atan tarihteki ikinci yedek oyuncu oldu.

Tek bir anın Ballon d'Or yarışını belirlemeye yetmeyeceği doğru olsa da, finallerin sonucunu değiştiren goller, oyuncunun sezon boyunca ne kadar belirleyici olduğunun değerlendirmesine dâhil oluyor.

Dolayısıyla, Ballon d'Or'un 9 Ağustos'ta kriterlerini hatırlatması 2026 yarışında etkili olabilir: Avrupa ya da dünya şampiyonu otomatik olarak öncelik kazanmıyor, bunun yerine önce bireysel olarak kimin en iyi ve büyük anlarda en belirleyici olduğunu tespit etmek gerekiyor; bu denklem, 26 Ekim'de Londra'daki törende ödülün kimin olacağını belirleyebilir.

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