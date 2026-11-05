Real Madrid forveti Kylian Mbappé lehine Racing Santander karşılaşmasında verilen penaltı kararına ilişkin tartışmalar henüz sona ermeden, İngiltere'den Premier Lig maçlarından birindeki etkili hatalara dair yeni hakem itirafları geldi.

İspanya'daki Hakem Teknik Komitesi, İspanya Ligi'nin on birinci haftasında oynanan ve Real Madrid'in 3-0 kazandığı Racing Santander maçında Mbappé lehine verilen penaltının doğru olmadığını kabul etmişti.

Hakem Teknik Komitesi, Mbappé ile defans oyuncusu Mateo Barberá arasındaki temasın penaltı verilmesini gerektirmediğini doğrulayarak ciddi bir hakem hatası yapıldığını kabul etti.

Palmer'ın kırmızı kartı

İngiltere'de ise Premier Lig Birliği'ne bağlı Etkili Hakem Durumları Komitesi, Chelsea oyuncusu Cole Palmer'ın, takımının geçen 24 Ekim'de sekizinci hafta kapsamında oynanan Londra derbisinde Tottenham Hotspur'a 2-0 kaybettiği maçta doğrudan kırmızı kartı hak ettiği sonucuna vardı.

Hakem Chris Kavanagh, 70. dakikada Tottenham orta saha oyuncusu Matheus Fernandes'i ittiği için Palmer'a sarı kart göstermiş, İngiliz oyuncu daha sonra Conor Gallagher'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmıştı.

Ancak 5 üyeden oluşan komite, 3-2 oyla Palmer'ın Fernandes'e yaptığı ilk müdahalenin doğrudan kırmızı kartı gerektirdiğine karar verdi; çoğunluk, oyuncunun kasıtlı olarak kafa teması kurduğunu ve davranışının gereksiz, tehlikeli ve aşırı güçlü olduğunu değerlendirdi.

Premier Lig'in yayımladığı komite kararında şu ifadeler yer aldı: "Çoğunluk, Palmer'ın Fernandes'e yönelik davranışının açık bir kafa teması içerdiğini, gereksiz ve tehlikeli olduğunu ve aşırı güçle gerçekleştirildiğini değerlendirdi."

Buna rağmen komite, Kavanagh'ın sarı kart kararının video teknolojisinin müdahalesini gerektiren 'açık ve ciddi bir hata' olmadığı gerekçesiyle, VAR hakemi Jon Brooks'un müdahale etmeme kararının doğru olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Komite ayrıca 4-1 çoğunlukla, hakemin 80. dakikada Palmer'a ikinci sarı kartı gösterme kararını da destekledi.

Palmer, Chelsea'nin Lig Kupası'nda Liverpool'a kaybettiği maçta forma giymeyerek bir maçlık ceza süresini zaten doldurmuştu; ancak ilk durumun doğrudan kırmızı kart olarak değerlendirilmesi, onun üç maç men cezası alması anlamına gelecekti. Bu da penaltı golü attığı Manchester United'ı 2-0 yenilen maçta ve takımın gelecek hafta Sunderland ile oynayacağı karşılaşmada forma giyememesi demekti.

Tottenham'ın penaltısı

Aynı maçtaki bir başka olayda komite, 3-2 çoğunlukla, Moisés Caicedo'nun Dominic Solanke'ye yaptığı faulün ardından 85. dakikada Tottenham'ın penaltıyı hak ettiğini değerlendirdi; ancak aynı sonuçla, video hakeminin müdahale etmeme kararını da destekledi.

Çoğunluk, "Caicedo'nun, toptan uzakken Solanke'yi sürekli tuttuğunu ve bunun rakibin ilerleme kabiliyetini etkilediğini" değerlendirdi.

Tottenham böylece, 77. dakikada Mike Penders'in kendi kalesine attığı golün ardından Mathys Tel'in son dakikalarda ikinci golü eklemesiyle, ligde 36 yılda Chelsea karşısında yalnızca ikinci galibiyetini elde etti.