Mbappe'nin penaltısını kan akmasına rağmen vermedi: Barcelona-Atletico Madrid zirvesinin hakemi Rojas kimdir?

Hakem komitesi, yarın pazar günü İspanya La Liga kapsamında oynanacak ve zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki beklenen karşılaşmayı yönetmek üzere İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ı görevlendirdiğini açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu sezonun ikinci önemli hakem görevlendirmesinde video yardımcı hakem (VAR) görevini Javier Iglesias Villanueva üstlenecek.

Ciudad Real kentinde doğan 34 yaşındaki Alberola Rojas, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) birinci grup hakemleri arasında yer almasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını yakın zamanda yöneterek, İspanyol futbolunun yükselen en dikkat çekici hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Barcelona ve Atletico zirvesini ilk kez yönetiyor

Yarınki maç, hakemin bu sezon La Liga'da yöneteceği yedinci maç olacak. Aynı zamanda bu, kariyerinde birinci lig seviyesinde Atletico Madrid ile Barcelona arasında yöneteceği ilk karşılaşma olacak.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Alberola Rojas, daha önce Atletico Madrid'in La Liga'da 21 maçını yönetti; bu maçlarda takım 12 galibiyet, dört beraberlik ve beş mağlubiyet elde etti. Madrid ekibi için yönettiği son maç, bu sezonun üçüncü haftasında Sevilla karşısında oynanmış ve Sanchez Pizjuan Stadı'nda Atletico'nun 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Aynı hakem, Atletico Madrid'in Real Sociedad'a kaybettiği 2026 İspanya Kral Kupası finalini de yönetti. Normal süre ve uzatmaların La Cartuja Stadı'nda 2-2 berabere sona ermesinin ardından maç penaltılarla sonuçlanmıştı.

Barcelona'ya gelince, Alberola Rojas bu takımın 13 maçını yönetti; bu maçlarda Katalan ekibi yalnızca bir mağlubiyete karşılık 10 galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

Barcelona için yönettiği son maç geçtiğimiz şubat ayında olmuş, takım Spotify Camp Nou'da Levante'yi 3-0 mağlup etmişti. Tek mağlubiyet ise 20 Mayıs 2023'e dayanıyor; o maçta Barcelona kendi sahasında Real Sociedad'a 2-1 yenilmişti.

Tartışmalı bir hakem kararı

Alberola Rojas'ın görevlendirilmesi, geçen sezon Girona karşılaşmasında Fransız Kylian Mbappe lehine penaltı kararı vermeyi reddetmesiyle Real Madrid'in öfkesine yol açan bir hakem olayıyla isminin anılmasının ardından geldi. Söz konusu an, İspanyol medyasında geniş bir tartışmanın odağı haline gelmiş ve La Liga'daki tartışmalı hakem kararları dosyasını yeniden açmıştı.

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Tartışmanın kökeni, Nisan 2026'da oynanan ve her iki takımın da birer gol attığı 1-1'lik beraberlikle sona eren Real Madrid-Girona maçına dayanıyor. Maçın son dakikalarında kraliyet kulübü içinde geniş itirazlara neden olan bir an yaşanmıştı.

Karşılaşma sırasında Mbappe, ceza sahası içinde Brezilyalı defans oyuncusu Vitor Reis'ten yüzüne bir darbe almış, bu darbe sağ kaşının üzerinde bir yaralanmaya ve kanamaya neden olmuştu. Ancak hakem Javier Alberola Rojas, Real Madrid lehine penaltı kararı vermedi; video yardımcı hakem de kararı gözden geçirmek ve değiştirmek için müdahale etmedi.

O dönemde Real Madrid'in teknik direktörü olan Alvaro Arbeloa, takımının bu pozisyonda penaltıyı hak ettiğini düşünmüş, ayrıca video teknolojisinin rolüne ve hakem kararlarına müdahale sınırlarına atıfta bulunarak bazı tartışmalı pozisyonların ele alınma biçimini de eleştirmişti.