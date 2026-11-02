Tarihî bir istatistik, Real Madrid'in İspanya La Liga tarihinde en çok penaltı kazanan kulüplerin başında geldiğini ve geleneksel ezeli rakibi Barcelona ile komşusu Atletico Madrid'i geride bıraktığını ortaya koydu. Bu durum, ligin maçlarında sıkça yaşanan hakem kararlarına ilişkin tartışmaların gölgesinde gün yüzüne çıktı.

Bu istatistik, geçtiğimiz pazar günü oynanan Racing Santander karşılaşmasında Real Madrid lehine verilen penaltının ardından öne çıktı. Fransız Kylian Mbappé'nin ceza sahası içinde bir müdahaleye maruz kalmasının ardından verilen ve doğruluğu konusunda tartışma yaratan bu karar, kraliyet ekibinin 1-0 öne geçmesine yardımcı olmuş, ardından takım maçı 3-0 kazanmıştı.

Katalan Mundo Deportivo gazetesine göre, Real Madrid'in İspanya La Liga tarihinde kazandığı penaltı sayısı 601'e ulaşırken, bu rakam Barcelona için 520, Atletico Madrid için ise 498 oldu. Böylece kraliyet kulübü, bu sıralamada en yakın rakiplerine net bir farkla liderliğini korudu.

Mevcut yüzyılın istatistikleri açısından ise Real Madrid, kazandığı 235 penaltıyla listenin başında yer almaya devam etti ve 204 penaltıyla ikinci sırada bulunan Barcelona'nın önünde yer aldı. Athletic Bilbao ise lehine verilen 171 penaltıyla üçüncü sırayı aldı.

Bu rakamlar, Real Madrid'in İspanya La Liga'daki hakem kararlarına yönelik eleştirilerinin sıklaştığı bir dönemde geldi. Kulüp, farklı vesilelerle, sonuçlarını etkilediğini düşündüğü bazı pozisyonlara ilişkin endişelerini dile getiriyor.