"Mbappe'nin kendini kanıtlamaya ihtiyacı yok!" - Henry, Montpellier maçında oyuna küsen yıldızı savundu

Fransız efsane tartışmaların odağındaki vatandaşına sahip çıktı.

Thierry Henry, PSG'nin Montpellier ile oynadığı maçta pas alamadığı için surat asan Kylian Mbappe'ye destek verdi.

Lige hızlı giren son şampiyon PSG Cumartesi günü Montpellier'yi 5-2 mağlup etti. Gollerden biri ise Mbappe'den geldi.

Fakat Mbappe bu kez golüyle konuşulmadı. Yıldız forvet ilk yarıda bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İkinci yarıda ise hızlı gelişen PSG hücumunda Vitinha'nın pası kendisi yerine Lionel Messi'ye vermesinin ardından koşmayı bıraktı.

Henry, Mbappe'nin hareketi hakkında ne söyledi?

Fransa milli takımının ve Arsenal'ın unutulmaz ismi Henry, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada yaşananlara değindi.

"Bu Mbappe'nin takımı. Doğal olarak ilk haftadan itibaren en iyi performansını göstermek istiyor. Ama onun kendini kanıtlamaya ihtiyacı yok."

"Teknik direktör Messi, Neymar ve Mbappe'yi birlikte oynatıp onları mutlu etmenin bir yolunu bulmalı. Bol şans diliyorum."

"PSG'de hep bir tartışma, hep bir problem var. 5-2 kazandılar, ama Mbappe'yi konuşuyoruz. Geçen sezon Neymar'ı konuşuyorduk. PSG'de işler hep böyle olacak."

Mbappe ve PSG'yi neler bekliyor?

Açılış haftasındaki Clermont maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Mbappe, Montpellier karşısında ilk 11'e döndü.

Geçen sezon 46 maçta 39 gol atan ve 2022 Ballon d'Or ödülünün adayları arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncu, 21 Ağustos'ta Lille deplasmanında gol arayacak.

Christophe Galtier'nin öğrencileri bir sonraki sınavı Monaco karşısında verecek. PSG, Eylül ayını ise Toulouse maçıyla açacak.