Sadece protokol gereği bir katılımın ötesinde anlamlar taşıyabilecek bir adımda Real Madrid, önümüzdeki pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan 2026 Ballon d'Or töreninde üst düzey bir heyetle yer almaya hazırlanıyor. Öyle ki kraliyet kulübü son iki edisyonda törene ya hiç katılmamış ya da sınırlı bir temsille yetinmişti.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, kraliyet kulübünün adaylar arasında yer alan bir dizi oyuncusunun Londra'ya gitmesi planlanıyor. Bu durum, 2024 ve 2025 yıllarında yaşananlara kıyasla dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

Mbappe ön planda: Londra bir sürpriz mi getirecek?

Madrid cephesindeki bu hareketlilik, futbolseverlerin Ballon d'Or'u kimin kazanacağını beklediği bir dönemde geliyor. Ödüle aday olan isimler arasında Kylian Mbappe'nin yanı sıra takım arkadaşları Jude Bellingham ve Vinicius Junior ile birlikte Marc Cucurella da bulunuyor.

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Real Madrid'den büyük bir heyetin katılması, kulübün bu yılki ödül sonuçlarına ilişkin tutumu ve bu katılımın oyuncularından birinin, özellikle de çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde takımının Leipzig'i 4-1 yendiği maçta gol atan Mbappe'nin şansına dair güven işaretleri taşıyıp taşımadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Ancak kulübün katılımı tek başına Fransız yıldızın kazanacağının bir kanıtı değil. Nitekim gazete, resmi açıklamadan önce kazananın kimliğini doğrulayan herhangi bir bilgi paylaşmadı; ayrıca adayların törene katılması da ödülün mutlaka birine gideceği anlamına gelmiyor.

2024'teki kopuş ve 2025'teki neredeyse tam yokluk

Real Madrid, 2024 yılındaki Ballon d'Or törenini son anda boykot etme kararı almıştı. Bu karar, ödülün İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'ye gideceği ve Vinicius Junior'ın kazanamayacağı anlaşıldıktan sonra verilmişti.

"L'Équipe"in aktardığına göre, 2025 edisyonunda ise kraliyet kulübünün katılımı son derece sınırlı kaldı; törene katılan tek kulüp temsilcisi Caroline Weir'di.

Bu yıl ise Real Madrid, bir dizi adayının Londra'ya seyahat etmeye hazırlanmasıyla birlikte daha net bir biçimde geri dönmeye karar vermiş gibi görünüyor. Bu adım, iki yıllık gerginlik ve yokluğun ardından kulübü etkinliğin ön planına taşıyor.

El Clasico, Ballon d'Or gecesinin önünde geliyor

Madrid'in katılımı, zamanlaması nedeniyle ek bir önem kazanıyor. Zira tören, pazar akşamı oynanması planlanan Barcelona karşısındaki El Clasico maçının bir sonraki gününe denk geliyor. Bu durum kulübü, büyük olayların yaşandığı iki ardışık günle karşı karşıya bırakıyor.

Ana ödülün dört adayının yanı sıra Thibaut Courtois sezonun en iyi kalecisi ödülü için yarışıyor; Jan Diomande en iyi genç yetenek yarışına giriyor; Felicia Schröder ise kadınlar kategorisinde en iyi genç yetenek ödülü için mücadele ediyor.

Real Madrid'in törene dönüşü ile Mbappe'nin akıbetinin beklenmesi arasında, kazananın resmi olarak açıklanmasına kadar soru işaretleri açık kalmaya devam ediyor; zira sadece katılım kararı, Fransız yıldızın Ballon d'Or'un sahibi olacağını kesin olarak söylemeye yetmiyor.



