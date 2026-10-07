Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin başkent Paris'e yaptığı ve Real Madrid kulübünün kulislerinde ve dışında bir tartışma ve spekülasyon dalgası başlatan ani seyahatinin gizemi nihayet aydınlandı.

Herkesin Kraliyet takımının önümüzdeki maçlara hazırlıklarını beklediği bir sırada, Mbappé dün salı günü Fransa'ya yaptığı yıldırım hızındaki bir seyahatle herkesi şaşırttı. Mbappé, Valdebebas spor tesisindeki sabah antrenman seansının bitiminin hemen ardından ayrıldı ve aynı akşam Madrid'e döndü. Yalnızca birkaç saat süren bu hareket, bir soru fırtınası koparmaya yetti.

Bu adım, Fransız forvete yöneltilen eleştirilerin dozunu artırdı; özellikle de Mbappé'nin gerek davranışsal açıdan gerekse taraftarlar önündeki imajı açısından en iyi halini sergilemediği bir milli ara döneminin ardından gelmesi nedeniyle. Bu da kulüp içindeki bazı kişilerin gizliden gizliye rahatsızlık duymasına yol açtı.

Ancak İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre gerçek, söylentilerin anlatısından tamamen farklı görünüyor. Gazete, seyahatin daha önce Real Madrid yönetimiyle üzerinde anlaşılmış bir seyahat olduğunu doğruladı.

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Gazete, Mbappé'nin seyahatinin doğaçlama ya da yükümlülüklerden bir kaçış olmadığını, aksine önceden kararlaştırılmış ve Real Madrid yönetimiyle titizlikle planlanmış olduğunu açıkladı.

Rapor, ziyaretin amacının tamamen insani olduğunu ortaya koydu. Mbappé, himaye ettiği kurumlardan birinin düzenlediği bir hayır etkinliğine katıldı ve uzun süre önce kendisine söz verdiği bir yükümlülük çerçevesinde bir grup çocukla vakit geçirdi.

Gazete, Real Madrid yönetiminin bu konuda dengeli bir tutum benimsediğini belirtti. Yönetim, Mbappé'nin son dönemdeki bazı davranışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünse de, aynı zamanda Fransız yıldızın attığı her adımın aşırı derecede abartıldığına ve Paris'e yaptığı seyahatin de bunun en iyi örneği olduğuna inanıyor.

Bu dönemde ayrılan tek kişi Mbappé değildi. Aynı yayın, İngiliz takım arkadaşı Jude Bellingham'ın özel reklam yükümlülüklerini çekmek üzere başkent Londra'da iki gün geçireceğini ortaya koydu. Bu da üretim ara dönemiyle çakışacak şekilde özenle planlanmıştı. Bu, Mbappé'nin yaptığının takımın tüm yıldızlarına izin verilen kişisel yükümlülükler kapsamına girdiğine dair açık bir işaret.







