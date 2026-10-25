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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Mbappé'nin ısırığı Mourinho'yu Real Madrid'in yedek kulübesinden fırlattı

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Real Madrid, La Liga'nın onuncu haftasında ezeli rakibi Barcelona'yı Spotify Camp Nou'da 2-1 mağlup ederek El Clasico'yu kazandı.

Mundo Deportivo gazetesi, Kylian Mbappe'nin 87. dakikada kaydettiği ve Real'in ikinci golü olan golün, kraliyet ekibinin yedek kulübesinde coşkulu bir kutlamaya sahne olduğunu aktardı.

Jose Mourinho ise manzaranın tam merkezindeydi; Portekizli teknik adam yerinden sıçrayarak gol kutlaması için jestler yapmaktan çekinmedi.

Gazete, Mourinho'nun bazı hakem kararlarına itiraz etmek için teknik alanı birkaç kez terk ettiğini, bunun ilk kez maçın başlamasının üzerinden 10 dakika geçtikten sonra yaşandığını belirtti.

Ardından Portekizli teknik adam ve yardımcıları, kararlarına itiraz etmek için hakeme yönelmekten çekinmedi; bu durum Barcelona'nın yedek kulübesiyle bazı tartışmalara yol açtı.



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