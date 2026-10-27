Real Madrid, geçtiğimiz Pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Barcelona'ya karşı kazandığı El Clasico zaferini (2-1), 2026 Ballon d'Or ödül töreni sırasında vurgulamaya özen gösterdi.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, tören dün Pazartesi günü Londra'da düzenlenirken, Real Madrid'in televizyon kanalı olağan yayınını keserek "Real Madrid Conecta" programının özel bir bölümünü yayınladı; bu bölüm en güncel ödüllere ve ödülü kazananın açıklanmasına ayrılmıştı.

Yorumcular bu fırsatı, etkinlik öncesinde yayınlanan bilgileri sorgulamak için değerlendirdi ve isabetsiz tahminlere işaret ederek şunları söyledi: "Kazananların isimlerini atlayan tam listeler sızdırıldı, ayrıca gerçekte kazanan olmayan isimler de kazanan diye sızdırıldı. Görünüşe göre bazıları açıkça sahtecilik yapıyor."

Alaycı bir şekilde şunu eklediler: "Törenin ilk kez Londra'da düzenlenmesi garip değil mi?"

Ardından, 2025 Ballon d'Or'u kazanan Paris Saint-Germain forveti Fransız yıldız Ousmane Dembélé'nin halefini seçme zamanı geldiğinde gerilim tırmandı.

Real Madrid'in umutları, sıralamada ikinci sırada yer alan Kylian Mbappé'ye bağlıyken, ödül nihayetinde Harry Kane'e verildi.

Real Madrid'in televizyon kanalı, yayını Real Madrid'in Katalonya'daki zaferine doğrudan atıfta bulunarak sonlandırmadan önce İngiliz oyuncuyu tebrik etti: "Real Madrid, Barcelona'da kazandı ve Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane oldu. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın."

Bu, El Clasico'yu yeniden ön plana çıkarmanın bir yoluydu; ayrıca kraliyet takımının yıldızının ödülü kazanmayı başaramadığı bir gecenin sonunda Barcelona'ya üstü kapalı bir alay yöneltiliyordu.



