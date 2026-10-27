Bir basın raporuna göre, dün pazartesi Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreninin ardından Fransa'da büyük bir öfke hâkim.

"As" gazetesine göre, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Ballon d'Or ödülünde kariyerinin en iyi derecesini elde etti ve Harry Kane'in ardından ikinci oldu, ancak törenden karışık duygularla ayrıldı.

Fransız oyuncu, bu prestijli ödülü kazanabileceğinden emin bir şekilde Londra'ya gitti ve son ana kadar beklenti hissedilir düzeyde kaldı.

France Football dergisinin genel yayın yönetmeni Vincent Garcia, L'Équipe kanalına şu açıklamayı yaptı: "Oylama son derece çekişmeliydi, hatta Rodri'nin Vinicius karşısındaki oylamasından bile daha yakındı."

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İspanyol oyuncu, Ballon d'Or'u Brezilyalı oyuncunun yalnızca 41 puan önünde kazanmıştı; bu da Fransa Milli Takımı'nın kaptanının dünyanın en iyi oyuncusu unvanını az bir farkla kaybettiği anlamına geliyor.

Finale kalan otuz aday arasında en fazla üst üste adaylık rekorunu kırması (on adaylık) da, kariyerinin en iyi sonucunu elde etmesi de Mbappé'ye yetmedi.

Messi ve Cristiano'nun halefi

Monaco ile henüz on altı yaşındayken genç bir oyuncu olarak yıldızı parladığında, Fransa'da onun Messi ve Cristiano Ronaldo'nun halefi olacağına geniş çapta inanılıyordu.

Buna rağmen, şimdiye kadar, yirmi yedi yaşında (gelecek aralıkta 28 yaşına girecek), Real Madrid'in forveti Ballon d'Or'u kazanamadı.

Bu yıla kadarki en iyi derecesi, bir on yıl boyunca futbol tahtı için kendisine rakip olması beklenen Erling Haaland'ın ardından 2023'te elde ettiği üçüncülüktü.

Ancak Lamine Yamal'ın yükselişi, Fransız Ousmane Dembélé'nin Paris Saint-Germain ile gösterdiği parlak performans ve Harry Kane'in hırsı, hepsi onun hayallerini yıktı.

Kupa eksikliği Mbappé'yi hayal kırıklığına uğratıyor

Bir on yılın ardından Mbappé, hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu seçilmenin duygusunu bilmiyor. Kupasız geçen son iki sezonu, oylamayı belirlemede büyük bir rol oynadı.

Dünya Kupası'nın (Messi'nin rekorunu geçerek), İspanya Ligi'nin ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olmasına rağmen, büyük kupalardan yoksun olması Harry Kane'i geçmesine engel oldu.

Londra'ya kendinden emin bir şekilde, bu yılın kendi yılı olabileceğinin bilincinde gitti; son anlara kadar şiddetli bir çekişmeyle geçen bir yarışta, ancak Bayern Münih'in forveti son anda onun girişimini hüsrana uğrattı.

Dikkat çeken bireysel istatistikler

Ancak bireysel istatistikler olağanüstü olmaya devam ediyor. Mbappé, tarihte Ballon d'Or ödülüne üst üste on kez aday gösterilen tek Fransız oyuncu olmasının yanı sıra, dünyanın en iyi on oyuncusu arasında sezonu dört kez bitiren en genç oyuncu olarak yirmi iki yaşında Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekorunu eşitledi.

2026'da olduğu kadar zafere hiç yaklaşmamıştı. Etkileyici konuşmasını yapmak için kürsüye çıkmadan önce Harry Kane'e sarıldı ve sevinç ile hüznün karışık bir duygusuyla, eli boş bir şekilde Madrid'e döndü.

Paris Saint-Germain, törende yoktu

Önceki Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, Londra'daki törende Parisli kulübü temsilen bulunan Paris Saint-Germain'li tek oyuncuydu.

Paris, dün aynı saatte Fransa Ligi'nde Olympique Lyon'a karşı ertelenmiş bir maç oynadı ve otuz adaylık listesinde Paris Saint-Germain'den on oyuncunun bulunmasına rağmen; ki bu bir rekor; kulüpten hiçbir üst düzey yetkili İngiltere'nin başkentine gitmedi.

Paris Saint-Germain üst üste ikinci yıl dünyanın en iyi takımı seçildi ve Ousmane Dembélé ödülü almak için kürsüye çıktı.

2025 sürümünün kazananı yedinci sırada yer aldı ve nihai sonuçları yakından takip etmek için Kylian Mbappé ve Michael Olise'nin yanına oturdu.

Törenin başlamasından saatler önce yokluğu açıklanan kulüp başkanı Nasser Al-Khelaïfi ile Fransız kulübün sportif direktörü Luis Campos ise, takımın Olympique Lyon'a karşı oynadığı maçı izlemek için Parc des Princes stadına gitmeyi tercih etti.

Luis Enrique'nin tepkisi

"Dünyanın en iyi takımı ödülünü mü kazandık? Tüm taraftarları tebrik ederim!" İşte Luis Enrique, Lyon'u 2-0 yenmenin ardından böyle açıkladı.

Büyük teknik direktör, dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü alamadı; çünkü hemşehrisi Luis de la Fuente, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından onu geride bıraktı.

Enrique, birkaç gün önce ödülle ilgili hiçbir şeye ilgi duymadığını açıklamış ve Ballon d'Or'un Paris Saint-Germain oyuncularından birine gideceğini öngörmüştü.