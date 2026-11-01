Mbappe'nin hatası yüzünden: Çin, La Liga'ya karşı tırmandırma adımlarını sürdürüyor

İspanya Ligi maçlarının resmî televizyon ekranlarından kaybolmasının ardından Çin tehdidini uygulamaya koydu; bu adım Real Madrid ve Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi de etkiledi.

Çin resmî televizyon kanalı (CCTV), geçen pazartesiden bu yana maç yayınlarını askıya aldıktan sonra, dün cumartesi günü İspanya Ligi'nden tek bir maç dahi yayınlamadı. Bunun arka planında, Kylian Mbappe'nin Çin lideri Mao Zedong ile ilişkilendirilen alaycı bir fotoğrafa dair açıklamaları yer alıyor; buna karşılık Migu platformu maçları yayınlamayı sürdürdü.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, cuma ve cumartesi günleri oynanması planlanan İspanya Ligi maçlarının hiçbiri (Villarreal-Espanyol, Levante-Atletico Madrid, Rayo Vallecano-Celta Vigo, Real Betis-Malaga ve Barcelona-Alaves) kanalın yayın akışında yer almadı; ayrıca resmî program listesinde de bulunmadı.

Kanalın maç listesinde, yerel saatle pazar akşamı ve pazartesi gece yarısı oynanması planlanan karşılaşmalar da yer almadı. Bunlar Getafe-Sevilla, Racing Santander-Real Madrid, Elche-Valencia, Athletic Bilbao-Real Sociedad ile pazartesi günü Deportivo La Coruña ile Osasuna'yı bir araya getiren maçtı.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Kanalın mobil uygulaması, askıya alma kararından önceki bazı haftaların maçlarını hâlâ barındırıyor; bunların sonuncusu 25 Ekim pazar günü oynanan Celta Vigo-Real Betis karşılaşmasıydı.

İspanyol haber ajansının tespitlerine göre, platformun kayıtlarında Çin resmî televizyon kanalının her hafta bir ya da iki maç yayınladığı görülüyor; ancak arşivinde Real Madrid'in bu sezon ya da 2025-2026 sezonunda oynadığı herhangi bir maç yer almıyor.

Real Madrid, Migu platformundan kayboldu

Buna karşılık, bu sezonun başından 2029-2030 sezonuna kadar İspanya Ligi'nin Çin'deki özel dijital ortağı olan dijital yayın platformu Migu, hafta sonu maçlarının yayın akışını neredeyse tam olarak korudu.

Tek istisnanın, henüz yayın akışında yer almayan Racing Santander-Real Madrid maçının çıkarılması olduğu görülüyor.

İspanyol haber ajansının doğruladığına göre, Migu platformu kriz patlak vermeden önceki haftalara ait Real Madrid maçlarını da yayınlamıyor.

Ağustos ve eylül aylarının maçları incelendiğinde, listede Kraliyet ekibi görünmezken, diğer maçların sonuçları hâlâ erişilebilir durumda; ayrıca bu maçların özetleri ya da karşılaşmaları tam olarak izleme imkânı da mevcut.

Kullanıcılar, kriz başladığında sosyal medya üzerinden platformun Real Madrid ile Barcelona arasındaki son El Clasico maçında Mbappe'nin gollerine ait görüntüleri sildiğine dikkat çekti.

Krizin ayrıntıları

Kriz, Mbappe'nin bir röportaj sırasında, en sevdiği alaycı fotoğraflardan birinin yüzünün bir "Çin lideri"nin fotoğrafına monte edilmiş hâlini gösterdiğini söylemesiyle başladı; tasarımda fotoğrafı yer almasına rağmen Mao Zedong'un ismini açıkça anmadı.

Fransız yıldızın salı günü yaptığı açıklamalar, birçok Çinli şirketin ticari anlaşmalarını sona erdirmesine ve Çin resmî televizyonunun İspanya Ligi maçları ile Fransız forvetle ilişkili maçların yayınını askıya alma kararına, ayrıca onun reklamlarının gösterimini durdurmasına yol açtı.

Mbappe Fransızca, Çince ve İngilizce dillerinde özür diledi; İspanya Ligi birliği ise yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca birliğin başkanı Javier Tebas, resmî televizyon kanalından sorumlu olan Çin Medya Grubu'na (CMG) bir mesaj gönderdi.

Devlete ait medya kuruluşu çarşamba günü, İspanya Ligi birliği aracılığıyla, kulübün özre katıldığı ve Çin'e saygısını ifade ettiği bir mesaj aldığını açıkladı; ancak mesajı yeterli görüp görmediğini belirtmedi ve maç yayınlarının ne zaman yeniden başlayacağını da duyurmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da o dönemde, oyuncuya ve birliğe yönelik alınan önlemlerin akıbetini açıklamaktan kaçındı.