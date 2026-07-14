"Mbappé'nin güvendiği adam"... Fransa'nın yıldızlarının başarısının sırrının sahibini tanıyın

2017'den beri Fransa Milli Takımı'nın şef aşçısı olan Xavier Rousseau, yaklaşık 10 yıldır doğrudan birlikte çalıştığı "Les Bleus" yıldızlarıyla olan ilişkisinin sırrını ve Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda takımın şampiyonluğunda oynadığı gizli rolünü açıkladı.

Stadyumların ışıklarından ve kamera lenslerinden uzakta, büyük milli takımların başarısında belirleyici roller üstlenen kişiler vardır. Fransa kampında ise, oyuncuların beslenme programından sorumlu şef ve Kylian Mbappé’nin 17 yaşında milli takıma katıldığından beri güvendiği kişi olan Xavier Rousseau’nun adı öne çıkıyor.

Rousseau, “Actu Paris” dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: “Yıllar geçtikçe bazı oyuncularla özel bir ilişki kuruluyor. Mbappé’nin 17 yaşında milli takıma katıldığını gördüm. Sır sadece dengeli bir beslenme düzeninde değil, akıllı yemek pişirmede de yatıyor.”

Russo, oyuncuların aldıkları kaloriyi titizlikle takip ediyor ve yemeklerinin en yüksek performans seviyelerine ulaşmak üzere tasarlanmasını sağlıyor. 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’nın şampiyonluğunun ardından, teknik ekipteki diğer üyelerle birlikte şampiyonluk madalyası ile onurlandırıldı.

Russo’nun aşçılık serüveni, hayatının yönünü değiştiren bir telefon görüşmesiyle başladı. Eğitim için Kanarya Adaları’na gitmeye hazırlanırken, Paris’in Şanzelize Caddesi’ndeki lüks “Pavillon Ledoyen” restoranından bir teklif aldı.

Russo şöyle anlatıyor: “Restoranın yakınında 10 metrekareyi geçmeyen bir odam vardı ve sabah akşam neredeyse hiç dinlenmeden çalışıyordum.”

Daha sonra başkentteki çeşitli restoranlarda çalıştı, ardından Roland Garros Tenis Kompleksi’nde ve Vincennes At Yarışı Pisti’nde şef olarak görev yaptı; bu süre zarfında ilişki ağını genişletti. 2017 yılında ise Fransız Futbol Federasyonu, milli takımın mutfağını yönetmesi için onu görevlendirdi.

Rousseau, dokuz yıldır “Les Bleus” ile çalışmaya devam ediyor ve her turnuva için titiz bir beslenme programı uyguluyor. 2018 Dünya Kupası sırasında Paul Pogba ile güçlü bir ilişki kurdu; Mbappé ise onu sürekli övüyor ve özel bir takdir gösteriyor.

Russo, Fransa’nın en önde gelen şeflerinden biri olarak kabul ediliyor; hatta federasyon, sözleşmesini her yıl yeniliyor. Federasyon yetkilileri, “Fransa’da ona denk kimse yok” diyor; tariflerinin sırrı ise değerli bir hazine gibi saklanmaya devam ediyor.