İspanyol bir hakem yorumcusu, bugün pazar günü La Liga kapsamında oynanan Real Madrid-Sevilla maçındaki bazı pozisyonlar hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı, ancak herkesin açıkça gördüğü bir sorun vardı: televizyon yayınının kalitesinin kötü olması ve bazı tartışmalı pozisyonlara dair net tekrarların bulunmaması.

"AS" gazetesi ve "Cadena SER" radyosunun hakem yorumcusu Iturralde Gonzalez, Sevilla oyuncularının 22. dakikada Arda Güler'in oyundan atılmasını talep ettiği pozisyonda net görüntülerin olmamasından şikâyet etti.

Şöyle konuştu: "Kolunu uzattığını görüyorum, ancak görüntüler son derece kötü olduğu için elinin yüzüne çarptığını göremiyorsunuz. Bu çok üzücü: Eğer dünyanın en iyi ligiyiz, tekrar görüntülerinin kalitesi bu seviyede olmamalı."

Aynı durum başka pozisyonlarda da tekrarlandı. Mbappe'nin Real Madrid'in ikinci golü olan 37. dakikadaki golünden önce Sevilla, atağın başlangıcında Konate'nin Ruben Vargas'a faul yaptığını iddia etti.

Yine net bir tekrar yoktu ve Iturralde bundan şöyle şikâyet etti: "Orta sahada bir faul. Eğer faul olsaydı, kırmızı kart olurdu, çünkü Ori kaleyle karşı karşıyaydı."

Öfkeli bir şekilde devam etti: "Ama bu tekrarlanamaz; 32 kamerayla donatılmış beş yıldızlı bir statta bu kadar kötü görüntüler olamaz. Bu, dünyanın en iyi ligine yakışmıyor."

Ve sordu: "2030 yılında istediğimiz Dünya Kupası finalinde gösterecekleri görüntüler bunlar mı?"

İspanya, ev sahipliğini Portekiz'in de paylaştığı 2030 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapmak için Fas ile yarışıyor.

Endrick penaltıyı hak etti mi?

İkinci yarıda, tam olarak 52. dakikada Endrick, ceza sahası içinde rakip oyunculardan birinin ihlaline maruz kaldığını, özellikle de Castrin'den yüzüne bir darbe aldığını iddia etti.

Tekrar görüntüleri, hafif de olsa iki temas olduğunu gösterdi. Iturralde ise bunu reddederek şöyle dedi: "Bu futbol, hiçbir şey yok."

61. dakikada hakem Busquets Ferrer, Castrin'in Fransız oyuncuya yaptığı faulün ardından Mbappe lehine penaltı kararı verdi.

Hakem pozisyonu ilk bakışta net bir şekilde gördü ve video yardımcı hakem (VAR) kararını iptal etmek için müdahale etmedi.

Iturralde, Busquets'e katılarak şu yorumu yaptı: "Arkadan koştu ve bacağına vurdu. Buna ragbide Fransız takozu deniyor."