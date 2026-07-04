Mbappé’nin golleri, Ronaldo ve Les Bleus’un dörtlüsünün yetersizliğini ortaya koyuyor

Fransa milli takımı, Kylian Mbappé’nin başarıyla gole çevirdiği penaltı golüyle Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nın bu edisyonunda gol sayısını 7'ye çıkardı.

"Squawka" ağı, Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası eleme turlarında 11. golüne ulaştığını bildirdi.

Ağ, “Mbappé’nin eleme turlarında kaydettiği gol sayısı, Cristiano Ronaldo’nun turnuva tarihindeki toplam gol sayısına tam olarak eşittir” diye ekledi.

Ayrıca, Mbappé’nin Dünya Kupası’ndaki gol sayısının 19’a ulaştığını ve bu sayının Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane ve Karim Benzema’nın (toplamda) attığı gol sayısıyla aynı olduğunu vurguladı.

Mbappé’nin, Dünya Kupası eleme turlarının tüm zamanların en golcü oyuncuları listesindeki liderlik farkını 11 gol daha artırdığını vurguladı.