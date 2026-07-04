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Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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Mbappé’nin golleri, Ronaldo ve Les Bleus’un dörtlüsünün yetersizliğini ortaya koyuyor

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
K. Mbappe
C. Ronaldo
K. Benzema
Fransa

Mbappé, Zidane, Benzema, Henry ve Giroud’u zor durumda bıraktı

Fransa milli takımı, Kylian Mbappé’nin başarıyla gole çevirdiği penaltı golüyle Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nın bu edisyonunda gol sayısını 7'ye çıkardı.

"Squawka" ağı, Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası eleme turlarında 11. golüne ulaştığını bildirdi.

Ağ, “Mbappé’nin eleme turlarında kaydettiği gol sayısı, Cristiano Ronaldo’nun turnuva tarihindeki toplam gol sayısına tam olarak eşittir” diye ekledi.

Ayrıca, Mbappé’nin Dünya Kupası’ndaki gol sayısının 19’a ulaştığını ve bu sayının Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane ve Karim Benzema’nın (toplamda) attığı gol sayısıyla aynı olduğunu vurguladı.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
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Fas
MAR

Mbappé’nin, Dünya Kupası eleme turlarının tüm zamanların en golcü oyuncuları listesindeki liderlik farkını 11 gol daha artırdığını vurguladı.

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