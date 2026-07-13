Mbappé'nin dönüş tarihi ve Real Madrid'in transferleri... Mourinho, Alonso'nun trajedisinden kurtuldu

José Mourinho, selefi Xabi Alonso’nun yaşadığından tamamen farklı bir hazırlık dönemi geçirmeye hazırlanıyor; zira La Liga’nın ilk haftasının ertelenmesi, Portekizli teknik direktöre yeni sezona hazırlık konusunda açık bir avantaj sağladı.

Geçen yaz, takımın 2025 Kulüpler Dünya Kupası’na katılması nedeniyle Alonso’nun çalışmalara başlaması için sadece 15 gün varken, Mourinho bu yıl takımı hazırlamak için tam altı haftadan yararlanacak. Bu süre, kadro kademeli olarak tamamlanırken oyuncuları hazırlamak ve teknik fikirlerini aktarmak için ona daha fazla alan tanıyacak.

Takım, bugün Pazartesi günü sekiz as oyuncu ve 12 genç oyuncuyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik ekip, 2026 Dünya Kupası’na katıldıktan sonra önümüzdeki haftalarda milli takım oyuncularının aşamalı olarak geri dönmesini bekliyor.

AS gazetesi, Real Madrid yıldızlarının antrenmanlara dönüşü için yaklaşık bir takvim yayınladı.

Gazete şöyle yazdı: “Türk oyuncu Arda Güler 17 Temmuz’da ilk dönen isim olacak, onu aynı ayın 18’inde Uruguaylı Federico Valverde izleyecek. Alman Antonio Rüdiger'in takıma katılması planlanırken, Brezilyalı Vinícius Júnior ve vatandaşı Endrick 27 Temmuz'da, Faslı İbrahim Díaz ise aynı ayın 31'inde geri dönecek."

Haber şöyle devam etti: “Thibaut Courtois 1 Ağustos’ta geri dönecek.” Bu açıklama, Belçikalı oyuncunun 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya karşısında aldığı sakatlığın, son yapılan tetkiklerin ortaya koyduğu üzere, beklendiği kadar ciddi olmadığı ortaya çıkmasının ardından geldi.

Fransız oyuncular Aurélien Tchouaméni ve Kylian Mbappé ile İngiliz oyuncu Jude Bellingham’ın ise 5-10 Ağustos tarihleri arasında takıma katılması bekleniyor; böylece takım, sezonun başlamasından önce kademeli olarak tam kadroya kavuşacak.

Yeni transferlerin ilk adımları

Real Madrid'in bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni yıldızların takıma katılım tarihleri ise şu şekilde olacak:

Hollandalı Denzel Dumfries: 21 Temmuz.

Portekizli Bernardo Silva: 28 Temmuz.

Fransız İbrahima Konaté ve İspanyol Marc Cucurella: 5-10 Ağustos arası.

Fransa ve İspanya milli takımlarının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni devam ediyor; iki takım yarın Salı günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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