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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mbappe'nin Bernabeu gecesi: İki gol, bir asist ve Real Madrid'i zirveye taşıyan 3 puan

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
İspanya

Fransız oyuncu Ballon d'Or'a göz kırpıyor

Real Madrid, Cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan La Liga'nın beşinci hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederek galibiyet serisine geri döndü ve puanını, lider Barcelona ile aynı seviyeye (12) yükseltti. Karşılaşmada Kylian Mbappe iki gol atıp bir de asist yaparak parladı.

Real Madrid, geçen hafta Real Betis karşısında aldığı yenilgiyi telafi etmek ve hafta ortasında ikna edici olmayan bir performansa rağmen Inter Milan'ı yenmesinin ardından Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla maça çıktı.

Real Madrid üstünlüğünü erken kurdu ve Carreras'ın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından Mbappe, 14. dakikada penaltıdan skoru açmayı başardı. Ardından Carreras, Mbappe'nin akıllı pasından yararlanarak 17. dakikada ikinci golü ekledi.

Ev sahibi ekip hücum baskısını sürdürdü ve Jude Bellingham, karşılaşma boyunca etkili bir performans sergileyen Vinicius Junior'ın ortasının ardından 35. dakikada üçüncü golü kaydetti. Böylece Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Real Madrid'in seviyesi devre arasının ardından belirgin biçimde düştü ve Rayo Vallecano, ev sahibi ekipteki karışıklıktan faydalanarak Camello ile 51. dakikada, Vinicius Junior'ın hatalı geri pasından yararlanıp farkı bire indirdi.

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Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
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Real Madrid
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Real Madrid, karşılaşmanın son yarım saatinde Rayo Vallecano'nun geri dönmek için yaptığı tekrarlanan girişimler ortasında zorlandı, ancak Thibaut Courtois'nın parlak performansı beyazlı ekibin önde kalmasını sağladı. Ardından Mbappe, uzatma dakikalarının birinci dakikasında dar açıdan attığı isabetli bir vuruşla dördüncü golü kaydederek karşılaşmayı kesin olarak sonuçlandırdı.

Bu galibiyetle Real Madrid, kendisini galibiyet yoluna geri döndüren üç değerli puan topladı ve La Liga'nın zirvesinde Barcelona ile puan eşitliği sağladı.

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