Bu yılki Ballon d'Or yarışında, dünyayı diliyle ödülü hak ettiğine ikna etmeye çalışan bir oyuncu var; bir başkası da açıklamalar oyununa sürüklendi; üçüncüsü ise "bu ödülü nasıl kazanamaz?" diye sordurtan bir sezon geçirdi.

İlki Kylian Mbappé, ikincisi Lamine Yamal, üçüncüsü ise Harry Kane.

Sözlü bir kavgaya girmeyi tercih eden Mbappé, ödül hakkında birden fazla kez konuştu; onu kazanacak güce sahip olduğunu hissettiğini ifade etti, ödülü yakın hedefleri arasına koydu, sonra da iş kendisine oy vereceğini ilan etmeye kadar vardı!

Bana göre bu bir özgüven değil; özgüven her büyük oyuncudan beklenen bir şeydir, ancak bu bir bencillik düzeyine dönüştü. Mbappé, Ballon d'Or'u sanki kişisel bir seçim kampanyasıymış gibi ele alıyor; sanki ödülü hak ettiğinden tekrar tekrar bahsetmek, sezonunu zaten olduğundan daha iyi hâle getirecek ya da takımının şu anki içler acısı durumunu düzeltecekmiş gibi.

Daha da kışkırtıcı olanı, bu söylemin Real Madrid'in en büyük yıldızlarından biri olması gereken bir oyuncudan gelmesi. Geçen sezonu büyük bir kupa kazanmadan tamamlayan bu köklü kulübün beyaz koridorlarındaki soru "Real Madrid neden kendisinden beklenen şeyi başaramadı?" olması gerekirken, soru "Mbappé neden Ballon d'Or'u almıyor?" hâline geldi. Sanki Real Madrid'in durumu tali bir ayrıntıya dönüşmüş, sanki kupa kaybetmek, Fransız yıldızın kişisel gol hanesi ona ödül hakkında konuşacak yeni bir malzeme sunduğu sürece onu ilgilendirmiyormuş gibi.

Burada Mbappé'nin kafasında ne olup bittiğini okumaktan bahsetmiyorum, açıklamalarıyla kendi eliyle çizdiği imajdan bahsediyorum.

Fransa'nın 1998 Dünya Kupası kahramanlarından biri olan Christophe Dugarry bile bireysel bir ödülü bu şekilde talep etme yöntemini eleştirdi ve konuşmayı takımdan ve şampiyonluklardan kişisel şana çevirmeyi hedef aldı.

Mbappé'nin değerini inkâr etmedi, ancak oyuncunun kendisini ödüle sunma biçiminin çocukça ve acınası göründüğünü düşündü.

Gerçek şu ki bu eleştiri sorunun özüne dokunuyor.

Mbappé, kupa yokluğu hakkında kendisine sorulduğunda Ballon d'Or'un kupası olmasını istiyor ve herhangi bir sezonun değerinin, oyuncunun attığı gol sayısıyla değil, değeri ve etkisiyle ölçüldüğünü görmezden geliyor.

Eğer mesele sadece rakamlar olsaydı, o zaman kazanan neden Harry Kane olmasın?

Kane, tek bir sezonda Bayern Münih ve İngiltere ile 73 gol attı; bu, yüzyılın başından bu yana bir Avrupa sezonunda Lionel Messi'nin ardından bir oyuncunun ulaştığı ikinci en yüksek gol ortalaması. Avrupa Altın Ayakkabı'sını kazandı, Alman Ligi'nde 36 gol, Bayern ile tüm kulvarlarda 61 gol attı ve İngiltere ile Dünya Kupası'nda altı gol daha ekledi.

Ancak bu rakamlar bile Kane'in değerini tam olarak açıklamıyor.

Ve işte tam burada, birçok kişinin onun sezonunu gol sayısına indirgeyerek ona haksızlık ettiğini görüyorum.

Kane sadece atağı bitiren bir forvet değil, aynı zamanda onu başlatan bir oyuncu; geriye çekilip topu alıyor, takımın hatlarını birbirine bağlıyor, hareketleriyle boşluklar açıyor, savunmacıları üzerine çekiyor ve tam takım arkadaşlarının daha tehlikeli bölgelere girmesine imkân tanıyan anda pas veriyor.

Sadece Alman Ligi'nde Kane, Bayern için 39 fırsat yarattı; bu, bir santrfor için istisnai bir rakam. Bu da golcülüğü pahasına gelmedi, aksine ligde attığı 36 golle paralel şekilde gerçekleşti.

İşte beni Kane'i seçmeye yönelten şey tam olarak bu; kendisini takım arkadaşları pahasına daha iyi hâle getirmiyor.

Aksine takım arkadaşlarını kendisiyle birlikte daha iyi hâle getiriyor.

Kane geriye çekildiğinde, kanattan gelen için boşluk açıyor.

Savunmanın göbeğini üzerine çektiğinde, başka bir oyuncunun önünde yol açılıyor.

Hatlar arasında topu aldığında, her zaman istatistiklerine bir gol daha ekleyecek anı aramaz, tüm atağı daha tehlikeli hâle getiren pası arar.

Bu yüzden etkisi sadece gol ve asist sayısında değil, o sahadayken takımın aldığı biçimde de ortaya çıkıyor.

Bayern'in kendisi de onu hem gol atan hem de oyun kuran bir forvet olarak tanımladı; topu almak için geriye çekildiğini, takım arkadaşlarına boşluklar yarattığını ve takımın ihtiyaç duyduğunda baskıya ve geriye dönüşe yardımcı olduğunu belirtti.

Ardından Mbappé'yle kıyaslamayı Fransız için daha da rahatsız edici kılan kısım geliyor.

Kane tüm bunları, Ballon d'Or'u kişisel bir meseleye dönüştürmeden yaptı.

Dünyaya kendisine oy vereceğini söylemeye ihtiyaç duymadı.

Kazanabileceğini tekrar tekrar söylemeye ihtiyaç duymadı.

Her röportajı, hakkını savunmak için yeni bir platform hâline getirmedi.

73 gol attığı bir sezonun ardından, kararın oy verenlerin elinde olduğunu ve odağının artık gelecek sezona ve takımıyla, ülkesinin millî takımıyla neler başarabileceğine kaydığını basitçe söyledi.

İşte ödülün peşinde koşan bir oyuncuyla performansın peşinde koşan bir oyuncu arasındaki fark bu.

Lamine Yamal'a gelince, bu sezon Barça ile ortaya koyduğu teknik seviyeye tüm saygımı duyuyorum; ki bu, La Liga'nın en iyi oyuncusu ödülüyle taçlandı.

Genç yetenek, Barcelona ile muhteşem bir sezon geçirdi ve bir kez daha istisnai bir oyuncu olduğunu gösterdi; dikkat çekici hücum rakamları topladı ve takımının şampiyonluğuna büyük bir güç ve dehayla katkı sundu.

Ardından İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandı... ama

Bu yöndeki dosyası hiç kusursuz değildi; özellikle dünya turnuvasındaki bireysel etkisi, birçok nedenden ötürü Barcelona ile gösterdiği seviyenin yarısına bile yaklaşmadı; bunların en önemlisi Dünya Kupası öncesinde geçirdiği ağır bir sakatlıktı.

Ancak Yamal da aynı açıklamalar tuzağına düştü.

Bu daha da üzücü, çünkü kendi adına konuşması için yeteneğini, rakamlarını ve şampiyonluklarını bırakması yeterliydi.

Başlangıçta Yamal, farklı bir görüntü çizmeye çalıştı.

Gazetecilerden kendisine oy vermelerini isteme ihtiyacı duymadığından bahsetti; sanki Mbappé'nin yürüttüğü açıklamalar kampanyasının bir parçası olmadığını söylemek istercesine.

Sonra işler değişti; önce Mbappé ile kendisinin dünyanın en iyi iki oyuncusu olduğunu söyledi.

Başardıkları nedeniyle bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğini söyledi.

Ardından sonraki röportajlarda oyun tarzının ödülü kazanmak için en büyük gerekçesi olduğunu neden düşündüğünü açıklamaya döndü.

İşte burada onunla şiddetle ayrışıyorum; aday olmayı hak etmediğinden değil, cevabı sahaya bırakmasını tercih ettiğimden.

Çünkü on dokuz yaşında olup bu yeteneğe sahipken, dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ilan etmene gerek yoktur.

Dünya şampiyonuyken, lig şampiyonuyken ve harika rakamlara sahipken, kendini "ben herkesten daha çok hak ediyorum" kavgasının içine sokmana gerek yoktur.

Bunu başkalarının senin hakkında söylemesine izin vermek daha iyidir.

Sonuç olarak Yamal, açıklamaları yüzünden daha az yetenekli hâle gelmedi, ancak Mbappé gibi, o da İspanyol'un aslında hiç ihtiyaç duymadığı sözlü bir kavganın parçası hâline geldi.

Daha da önemlisi, Yamal'ın hakkı hakkındaki konuşması asıl sorunu çözmüyor: Dünya Kupası İspanya için muazzam bir kolektif başarıydı, ancak oyuncunun turnuvadaki bireysel etkisi, Barcelona ile gösterdiği kadar güçlü değildi.

Ve bu, tıpkı kupalar ve rakamların girdiği gibi, sezon değerlendirmesine girmesi gereken bir noktadır.

Tüm bunlardan sonra şunu belirtmeliyim ki, Kane'i savunmak için Yamal'ı küçümsemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum.

Mbappé'nin rakamlarını görmezden gelmenin de mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

Ancak her şeyi masaya koyduğumda, tablo net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Mbappé çok gol attı, ama bizden gollerine odaklanıp tablonun geri kalanını unutmamızı istiyor.

Yamal dünyaya keyif verdi ve muazzam bir performans sundu, ancak sezonun her aşamasında kendini aynı derecede kabul ettiremedi.

Kane'e gelince, neredeyse her şeyi bir araya getirdi ve tüm seviyelerde, tüm turnuvalarda en iyiler arasındaydı.

Gol attı, gol yaptırdı, boşluklar açtı, arkadaşlarının seviyesini yükseltti (Dünya Kupası'nda Bellingham buna iyi bir örnek), hücumu yönetti, savunmaya dönen ilk isim oldu, kupalar kazandı, ülkesinin millî takımıyla parladı.

Ve sonra, ödülü hak ettiğine bizi ikna etmek için ortalığı çığlıklarla doldurmadı.

Ve işte burada, bana göre Ballon d'Or'u kazananın kimliği çok basit bir soruya bağlanıyor: En eksiksiz sezonu kim geçirdi?

Eğer soru gerçekten buysa, Harry Kane'in görmezden gelinmesi çok zor bir cevabı var.

Mbappé Ballon d'Or hakkında yorulana kadar konuşabilir.

Yamal son ana kadar yeteneğiyle bizi hayrete düşürebilir.

Ama Kane daha önemli bir şey yaptı...

Futbolun bizzat kendisini kendisi hakkında konuşturdu.