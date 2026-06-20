Mbappé’nin babası: Kylian’ın şöhretinin bedelini ağır ödedik… Deschamps’ın halefi olmak Zidane için zor

Fransız yıldız Kylian Mbappé’nin babası Wilfried Mbappé, oğlunun başarısının ardındaki büyük insani fedakarlıklardan bahsetti ve Real Madrid’in forvetinin çok küçük yaşta aile evinden ayrıldığını ve o zamandan beri geri dönmediğini vurgulayarak, bunun yıldızlığa yükseliş yolculuğunun karanlık yüzünü oluşturduğunu belirtti.

Wilfried Mbappé, Fransız televizyonuna verdiği demeçte oğlunun çocukluğu hakkında şunları söyledi: “Fedakarlıklara odaklanmak istiyorum. Futbol oynayan bir oğlunuz olmasının insani açıdan ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu kastediyorum. Kylian’ın 12 ya da 13 yaşındayken evden ayrıldığını gördüm.”

Wilfried, oğlunun başarısının hayatının gidişatını değiştirmiş olmasına rağmen, Kylian ile birlikte geçirmesi gereken zamanı kaybettiğini ve bunu asla geri kazanamayacağını düşünüyor.

Şöyle devam etti: “İnsanlar bunun farkında değil, ama sahip olmadığımız pek çok şey var, asla telafi edemeyeceğimiz pek çok şey var ve birlikte yapmadığımız pek çok şey var.”

Şöyle devam etti: “Günümüzde kim çocuk sahibi olur da onları 13 ya da 14 yaşında kaybeder ki? Kimse… Hiçbir baba ya da anne şöyle diyemez: ‘Oğlum 13 yaşında evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi!’. Bizim başımıza gelen tam olarak budur. Bu onun kendi projesi, güzel bir hikâye falan ama gerçek şu ki, bunu bazı ebeveynlere anlattığımda... anlamıyorlar. İnsanlar bunu kavrayamıyor, çünkü o zaten Monaco’da şampiyonlarla birlikte oynuyordu...”.

Wilfried Mbappé, Zinedine Zidane’ın Fransa milli takımının başına geçmesi için aday gösterildiğine dair haberler üzerine, konuşmasında Zidane hakkındaki görüşlerini de dile getirdi ve şöyle dedi: “Onun ideal aday olup olmadığını bilmiyorum, ama bu çok iyi olurdu.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bunu daha sonra göreceğiz, ancak Deschamps’ın izinden gitmek çok zor olacak. Bugün onda pek çok kusur görebiliriz, ancak ayrıldıktan sonra onda pek çok erdem keşfedeceğiz. Başardıklarını ve geride bırakacağı zengin mirası unutmamalıyız; eğer yerine Zidane gelirse, hepimiz mutlu olacağız.”