Mbappe'nin açıklamaları Paris'te yankılanıyor: Ballon d'Or dosyası Saint-Germain'in istikrarını tehdit ediyor

Paris Saint-Germain, oyuncularını Ballon d'Or yarışında destekleme kampanyasında stratejisini değiştirdi. Fransız kulüp daha önce en öne çıkan üç adayına eşit ölçüde ışık tutmaya özen gösterirken, son günlerde kampanyasını yalnızca iki oyuncuya yönlendirdi.

"L'Equipe" gazetesinin haberine göre Paris Saint-Germain, sezon başında Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Fabian Ruiz üçlüsü arasında ayrım yapmamayı tercih etmiş; "France Football" ve "The Athletic" ile yapılan röportajlar da dahil olmak üzere bir dizi içerik ve medya faaliyetiyle onlara aynı alanı sağlamaya özen göstermişti.

Bu stratejinin amacı, üç oyuncuya eşit fırsatlar sunmak ve kulübün Faslı Achraf Hakimi'nin aleyhine daha çok Dembele'ye odaklandığı geçen sezonun senaryosunun tekrarlanmasını önlemekti.

Sürpriz değişiklik

Ancak bu politika, son günlerde belirgin bir dönüşüm yaşadı. Fransız "Foot Mercato" sitesinin öne çıkardığına göre kulüp, kampanyasını daha çok Dembele ve Kvaratskhelia üzerine yoğunlaştırmaya karar verdi. Habere göre Fabian Ruiz ise bu değişiklikten önceden haberdar değildi ve yeni dönüşümü medya aracılığıyla öğrendi.

İspanyol orta saha oyuncusu, ayın başında kulübün belirgin ilgisine mazhar olmuştu; bu ilgi ister "TF1" kanalındaki görünümüyle ister Paris Saint-Germain'in sosyal medya hesaplarında yayımlanan içerikle olsun.

Habere göre bu dönüşüm, kulübün Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or yarışıyla ilgili tekrarlanan açıklamalarına nasıl yaklaşması gerektiği konusundaki iç tartışmalar sürerken geldi.

Haber, Nasser el-Halifi'ye yakın isimlerin, oyları dağıtmamak amacıyla kampanyanın yalnızca iki oyuncuyla sınırlandırılması yönünde baskı yaptığını belirtti. Bu sırada Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu Mbappe'nin açıklamaları kulüp koridorlarında sessizce geçiştirilmedi.

Mbappe'nin açıklamalarına belirsiz tutum

Paris Saint-Germain, "L'Equipe" tarafından stratejisini değiştirmesiyle ilgili soruldğunda, kulüp ek ayrıntı vermeyi reddetti ve oyuncularını destekleyen resmi tutumunu vurgulamakla yetindi.

Kulüpten bir kaynak şöyle konuştu: "Stratejimiz veya niyetlerimiz hakkında daha fazla yorum yapmaya gerek görmüyoruz. Ballon d'Or'a aday gösterilen 30 oyuncudan 10'u bizim oyuncularımız ve bu Paris Saint-Germain için büyük bir gurur kaynağı."

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Bu adaylıklar, takımın başarısını ve kulübün tüm bireylerinin yaptığı işi yansıtıyor. Geçtiğimiz haftalarda da açıkladığımız gibi, Paris Saint-Germain'den bir oyuncunun Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini düşünüyoruz."

Böylece kulüp, Fabian Ruiz'in medyadaki görünürlüğünün Dembele ve Kvaratskhelia'ya kıyasla neden azaldığını açıklamadan, resmi olarak kolektif söylemini korudu.

Saint-Germain'in istikrarı etkilenir mi?

Bu dönüşümün, Paris Saint-Germain'in kampanyasının başında benimsediği stratejinin dışında kalan Fabian Ruiz'in cephesinde soru işaretleri doğurması bekleniyor.

Kulüp, üst üste ikinci sezon hassas bir medya dosyasını yönetmeye çalışırken, İspanyol oyuncunun bu değişikliğe nasıl tepki vereceği henüz merak konusu.

Bu hesaplar geçen sezon takım üzerinde kayda değer bir etki bırakmadan geçmişti; ancak Paris Saint-Germain, Ballon d'Or kampanyasını çevreleyen tartışmanın bu sezon oyuncularının konsantrasyonunu ya da takımın saha içindeki istikrarını etkileyen bir faktöre dönüşmemesini umuyor.

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