Mbappe, Mourinho'nun özelliğini açıkladı ve Real Madrid taraftarlarına söz verdi

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, yeni sezon başlamadan önce hedeflerini yükseltti ve takımın amacının açık olduğunu, bunun da kupa törenlerine geri dönmek olduğunu belirterek Kraliyet Kulübü oyuncularının bunu başarmak için gereken istek ve konsantrasyona sahip olduğunun altını çizdi.

Mbappé, Real Madrid'in resmi kanalına verdiği röportajda yeni sezona hazırlıklarından, takımla ilgili hedeflerinden ve teknik direktör José Mourinho ile ilişkisinden bahsederek önümüzdeki dönemin Real Madrid'den kupaları toplamak adına "ileriye doğru bir adım" gerektirdiğini vurguladı.

Mbappé, 2025-2026 sezonunu kupasız tamamlamasının ardından Real Madrid'i kupalara taşımayı hedeflerken, Fransız yıldız bu yaz Fransa Milli Takımı'nı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımada başarısız oldu.

Mbappé: Mourinho kazanmanın yolunu biliyor

Antrenmanlara dönüşü ve yeni sezona hazırlığıyla ilgili olarak Mbappé, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Dönmekten ve takım, yeni teknik ekip, takım arkadaşlarım ve Valdebebas'taki tüm çalışanlarla ilk izlenimleri edinmekten çok mutluyum. Buraya dönmek ve sezona hazırlanmak her zaman güzel."

Fransız yıldız, Mourinho hakkında olumlu konuştu ve aralarındaki iletişimin uzun süre önce başladığını vurgulayarak şöyle dedi: "Dünya Kupası sırasında ve son günlerde burada çok konuştuk. Bu deneyime sahip, nasıl kazanılacağını bilen ve zaferler elde etmek için izlememiz gereken yolu bilen bir teknik direktöre sahip olmak çok olumlu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir oyuncu olarak, nereye gittiğini bilen bir teknik direktöre sahip olmak harika. Onun varlığının bizim için olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Şimdi tam güçle çalışma zamanı"

Mbappé, hazırlık döneminin resmi maçlar başlamadan önce tam kapasiteyle çalışmak için en iyi fırsatı temsil ettiğini düşünüyor ve şöyle açıklıyor: "Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum, çünkü bu, mümkün olduğunca çok çalışabileceğimiz dönem."

Devamında şunları söyledi: "Maçlar başladığında, iş daha çok yük yönetimiyle ilgili hale geliyor. Şimdi tam güçle çalışmanın, gerekli hissi elde etmenin ve ligdeki ilk maçı oynamaya hazır olmanın tam zamanı."

Mbappé kupa törenlerine dönme sözü verdi

Real Madrid'in yeni sezondaki hedefleriyle ilgili olarak Mbappé mesajında netti ve şöyle dedi: "Kazanmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu yıl kupaları kazanmak için geri döneceğimizden eminim. Bundan eminim."

Sözlerine şöyle ekledi: "İstediğimiz bu ve gerçekleşecek, çünkü takımın bu isteğe sahip olduğunu hissediyorum. Real Madrid taraftarını mutlu etmek için tüm yıl boyunca konsantre kalacağız; çünkü takımla kupaları kazanmaktan ve taraftarın sevincini hissetmekten daha önemli bir şey yok."

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Real Madrid formasıyla ilk golünün üzerinden iki yıl geçti

Mbappé, o anın üzerinden iki yıl geçtikten sonra Real Madrid'le attığı ilk gollerin anılarını tazeledi ve bunun kendisi için sıra dışı olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Çok özel bir gündü. Yeni bir takımla ilk maçın her zaman özeldir ve takım Real Madrid olduğunda, bu daha da önemli ve büyüleyici hale geliyor; özellikle de bunun bir finalde olması."

Sözlerine şöyle devam etti: "O günün keyfini çıkardım; bir gol, bir kupa, bir gülümseme ve her şey harikaydı. Benim için değişikliklerle dolu iki yıl oldu, çünkü ülkemden ilk kez çıkışımdı ve deneyim son derece olumluydu."

Şunları ekledi: "Kulübü çok seviyorum, İspanya Ligi'nde oynamayı, İspanya'da ve burada, Madrid'de yaşamayı seviyorum. Bir oyuncu için yaşadığı şehirde rahat hissetmek çok önemli."

Bu bağlamdaki sözlerini net bir mesajla noktaladı: "Bir adım ileri atmanın ve kupaları kazanmanın zamanının geldiğini düşünüyorum."

"Real Madrid'e katılmak bir hayaldi"

Mbappé, Real Madrid forması giymenin kendisi için hâlâ eski bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Buraya gelmek bir hayaldi ve her gün burada olmak ve bu fırsata sahip olmak hâlâ bir hayal."

Devamında şunları söyledi: "Anın tadını çıkarmayı bilen biriyim, burada olmanın keyfini çıkarıyorum ve Real Madrid'de olduğum için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum, ama şimdi kazanmamız gerekiyor."

Şöyle açıkladı: "Her yerde olabilirsin, ama Real Madrid'de olduğunda, kupaları kazanman ve şampiyonlukları toplaman gerekir. İşte bu yüzden buradayım ve dediğim gibi, bu yıl kupaları kazanacağız."

Mbappé'den Real Madrid taraftarına mesaj

Mbappé sözlerini bitirirken Kraliyet Kulübü taraftarına doğrudan bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Merhaba Madridista. Bu, burada geçirdiğim iki yıl boyunca bize verdiğiniz tüm destek için teşekkür etmek amacıyla yazdığım bir mesaj."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bu yılın daha da önemli olacağını ve birlikte büyük işler başaracağımızı biliyorum. Hazır olmalıyız ve zaten hazırız."